Treuen de la façana sud de la Seu la tanca de seguretat que hi havia des de l'any 2008

A l'espera de signar el nou conveni per a la rehabilitació de la Seu, les darreres obres han suposat un canvi molt important per al temple. La tanca de seguretat que durant anys ha protagonitzat la façana sud ja no hi és. La hi van instal·lar el 2008 per evitar que la gent passés a prop de la basílica perquè hi havia despreniments.

Fins que no s'ha acabat el darrer tram de la façana sud que garanteix que es pugui caminar pel costat de la Seu sense perill, no s'ha tret la tanca, tot i que amb els anys s'ha anat reduint perquè a mesura que s'anaven restaurant trams s'anava traient tanca.

Regió7 va informar el 2019 que, completada la fase corresponent a aquell any i la del 2020, la intenció dels responsables de les obres, amb l'arquitecte Jaume Soldevila al capdavant, era retirar la tanca de seguretat que tan enlletgia el perímetre de la basílica per la banda del parc de la Seu. La hi van instal·lar després que el 16 de maig del 2008 un llamp que va caure al contrafort situat a la dreta del portal de Sant Antoni causés despreniments i danys a l'estructura de pedra i que alguns elements quedessin mig penjats, amb la qual cosa es va creure convenient posar una tanca de seguretat. La va pagar el col·legi d'aparelladors, tal com resava una placa que hi havia a l'estructura.

Les obres del 2020

Les obres de l'any passat van suposar la sisena fase d'intervenció a la façana sud, i la darrera. Van incloure la restauració d'un arc botarell doble, l'actualització del sistema de parallamps, que estava desfasat; l'arranjament del cablejat de la façana; la restauració de tres mòduls de terrat i la instal·lació de càmeres sota el claustre de l'Espai Abat Oliba.

Es van pagar amb 180.000 euros repartits a parts iguals entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, propietari del temple, mitjançant un conveni a tres bandes, i de la Generalitat, que n'hi va aportar 72.000, però que des del 2017 ja no forma part del conveni i fa arribar la seva part amb una subvenció.

I ara, la nau central

A partir d'aquest any, la nau central prendrà el protagonisme a la façana sud. Segons informació aportada pel Bisbat, les noves obres, que deriven de nou del Pla director per a la restauració de la Seu de Manresa redactat el 2001 per qui en va ser l'arquitecte durant prop de 40 anys, Francisco Javier Asarta, inclouran la intervenció d'un dels cinc mòduls de l'absis, inclòs el finestral i el vitrall. En concret, és el mòdul situat a l'esquerra d'on hi ha l'orgue -actualment en procés de restauració-, que ocupa la capella de Sant Pere, la central de l'absis. L'arquitecte actual és Jaume Soldevila.

Les obres que es volen dur a terme amb el nou conveni suposaran una inversió de 180.000 euros finançada, altra vegada, per la Diputació, l'Ajuntament i el Bisbat amb 60.000 euros cadascuna. Per altra banda, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha ajudat a la realització de les obres realitzades els anys 2017, 2018 i 2019 per mitjà d'una subvenció directa i, per al període 2020-2022, per mitjà d'una subvenció en règim de concurrència competitiva atorgades al Bisbat de Vic amb unes aportacions equiparables en quantitat a les de les institucions signatàries del conveni. Els darrers tres anys, 200.000 euros en total, repartits en 72.000 l'any 2020; 64.000, enguany, i 64.000 més l'any vinent.

De moment, pel que fa al conveni a tres bandes, encara no s'ha signat, tot i que les fonts del bisbat han informat que «es farà aviat», si bé «no hi ha cap data prevista».

La parròquia de la Seu i els Amics de la Seu tornen a programar la conferència La canònica de Manresa a l'edat mitjana. Es tracta de l'última de les tres conferències del Cicle de coneixement romànic que es van dur a terme l'any passat en motiu de la celebració del Mil·lenari de la redotació de la Seu. Aquesta es va haver d'ajornar per culpa de les restriccions per la pandèmia.

Tindrà lloc el divendres 16 d'abril, a 2/4 de 7 de la tarda, seguint totes les mesures sanitàries pertinents, i anirà a càrrec de Josep Maria Masnou, prevere del Bisbat de Vic, historiador, arxiver i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic. A la ponència explicarà com era una monestir dins d'una ciutat en creixement al segle XIV.

És imprescindible reservar plaçaal correu: gestio@seudemanresa.cat o al 93 872 15 12.