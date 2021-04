La Cova farà pagar entrada a tots els visitants a partir dels 16 anys

El Santuari de la Cova de Manresa obre avui una nova etapa. Ho fa amb l'església renovada, amb la instal·lació dels mosaics i làmpades de Marko Rupnik, i amb noves tarifes per als visitants. Ara, ja no només pagaran els grups i les visites guiades. Pagaran entrada totes les persones a partir dels 16 anys. El santuari ha estat tancat per obres i també per les restriccions imposades per la pandèmia des del 24 d'agost passat.

Avui, a les 7 de la tarda, es farà una pregària i presentació dels resultats de les obres que s'han portat a terme a l'església, que l'han transformat. A partir d'ara, es podran contemplar a les capelles els mosaics que hi ha fet l'artista eslovè Marko Rupnik, que els va crear a Roma i els va venir a col·locar abans de Setmana Santa. A banda dels mosaics, també s'ha renovat la il·luminació, amb la instal·lació de làmpades dissenyades per Rupnik. S'ha renovat l'entrada per fora i per dins (on també hi ha un mosaic al pany de paret) i s'ha fet nou el vitrall de la façana.

Demà, a les 12 del migdia, es farà una missa, però a partir de les 10 ja es podrà entrar al santuari per admirar els canvis. Per als dos dies cal fer reserva prèvia al correu santuari@covamanresa.cat

Fins ara, la missa de dilluns a dissabte a 2/4 de 8 del matí es feia a l'oratori dels jardins de la Cova i la del diumenge a les 12, a la capella del Rapte.

Dimarts es reprenen les visites

Quant a les visites, que es poden fer de dimarts a dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, mentre que fins ara només eren de pagament per als grups o en el cas de ser guiades, a partir de dimarts, quan es reprendran, seran de pagament per a tothom. L'entrada costarà 5 euros i 3 euros per als manresans, els jubilats i els estudiants. Per als menors de 16 anys, l'entrada serà de franc.

El Santuari de la Cova, un referent universal del món jesuític, ha viscut una important posada al dia pensant en la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa.