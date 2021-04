Torra recorda a Manresa la impotència que va sentir a l'inici de la pandèmia

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va recordar ahir a Manresa en l'acte de presentació del seu llibre Les hores greus. Dietari de Canonges, com va viure l'esclat de la pandèmia i els inicis de la seva gestió, etapa marcada per la soledat del seu confinament i la impotència que va sentir com a president.

Torra va explicar a un auditori de la Plana de l'Om amb l'aforament permès ple, la duresa d'una experiència que quan va arribar a la presidència de la Generalitat no hauria imaginat mai. «Volent ser el president que va ajudar-nos a assolir la independència probablement se'm recordi com el president que va haver de gestionar una pandèmia», va dir Torra.

El llibre neix dels apunts del seu dietari entre el 15 de març i el 30 d'abril de l'any passat, i s'hi afegeixen els pensaments que va tenir en aquells moments. Sobre aquells pensaments, sovint marcats per les emocions, Torra va assegurar ahir que ell sempre va prioritzar el valor de la vida de la gent respecte a altres aspectes i va criticar que persones com el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no tinguessin aquest pensament. Del president socialista, del qual va dir que «és un home aferrat al poder», va criticar la inacció els primers dies de pandèmia, quan no va voler decretar el confinament malgrat que algunes comunitats l'hi demanessin. «Durant 15 dies vaig viure amb impotència el que ens va portar al desastre», va assegurar, i va voler donar valor a «l'esforç titànic» dels sanitaris.

L'expresident va donar positiu de covid-19 el dia 16 de març i des d'aquell moment va estar aïllat a la Casa dels Canonges, la residència oficial del president de la Generalitat, durant uns quantes setmanes. Tot i la soledat que va sentir, Torra va explicar que en les comunicacions que transmetia en els inicis de la pandèmia des de la residència va arribar a sentir una connexió especial amb la gent. L'expresident es va passar hores passejant pel Pati dels Tarongers o llegint llibres de Pompeu Fabra que hi havia a la biblioteca de la Casa dels Canonges, entre altres coses.

Amb la situació sanitària empitjorant dia rere dia i des de la soledat del confinament, Torra va explicar un dels moments més durs que va viure quan, l'endemà de rebre trucades d'amics seus, va explotar i es va posar a plorar per la impotència que sentia. Va ser llavors quan es va adreçar a una psicòloga, que li va recomanar dosificar les seves emocions i els seus plors, dinar i sopar acompanyat (encara que fos de manera virtual) i deixar les xarxes socials a partir de les 10 de la nit.

De la seva experiència com a president de la Generalitat, Quim Torra va assegurar que «mai m'he penedit d'haver estat president perquè és el màxim honor que un pot tenir» i va definir aquesta etapa com a dos anys i mig «molt intensos».

El president Quim Torra va aprofitar la seva visita a Manresa per acudir a la trobada que es porta terme cada dia davant les portes de l'ajuntament de Manresa per donar suport als líders independentistes empresonats i va apel·lar a l'empoderament del poble com la via per aconseguir la unitat de l'independentisme i assolir l'objectiu de la república catalana.

Torra va demanar a la gent «sentiu-vos actors del que està passant una altra vegada, ja que quan hem avançat ha estat quan hem tirat tots endavant». A més, va defensar la iniciativa de la població afirmant que «ningú us digui el que heu de fer.

El president també va mostrar la seva preocupació per la llengua catalana i va demanar que es faci el possible «perquè sigui la llengua del país i que tingui el prestigi que tots desitgem».

Pel que fa als líders independentistes presos, Torra va mostrar el seu suport a Dolors Bassa i Carme Forcadell després que el jutjat els revoqués el tercer grau.