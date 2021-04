El llegat ignasià guanya protagonisme

L'Espai 1522, el Centre d'Interpretació de la Manresa Ignasiana, situat a l'antic convent de frares dominics de Sant Domènec, ja està del tot enllestit. L'equipament, que explica com era la ciutat que va acollir Sant Ignasi de Loiola, fa gairebé cinc segles, es va inaugurar fa cinc anys i ara s'ha completat amb una ampliació i remodelació de les instal·lacions, que ahir van reobrir portes.

Ubicat a l'edifici del Teatre Conservatori, l'Espai Manresa 1522 es va inaugurar el desembre del 2015 després d'unes obres que van permetre posar al descobert l'ala est del claustre de l'antic convent de frares dominics de Sant Domènec, edifici on Ignasi de Loiola va fer estada en tres ocasions diferents. Ahir es va reobrir l'espai, on es feien obres des de l'agost, un cop enllestida la renovació que ha permès ampliar en uns 60 metres quadrats les instal·lacions, recuperant una part més del claustre.

Durant la reobertura de l'equipament l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va destacar el «simbolisme» de l'espai i va subratllar que la culminació del centre d'interpretació és «un pas més», en el marc del projecte de commemoració dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a Manresa. Va fer referència també a l'altra gran repte que hi ha en marxa, el projecte del Museu del Barroc de Catalunya, «que volem que sigui de referència nacional».

Per la seva banda, el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet, va explicar que la part expositiva es completarà amb activitats que, sumades a l'oferta del teatre, converteixen l'espai «en un pol de cultura i d'atractivitat molt interessant». La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, hi va afegir que l'equipament «hauria d'actuar com un ham per visitar el futur museu i altres elements patrimonials de la ciutat».

Amb la nova intervenció realitzada els darrers mesos, que ha tingut un pressupost de prop de 100.000 euros, el centre d'interpretació s'ha ampliat mitjançant la recuperació parcial de l'ala sud, un espai que no es feia servir, on hi havia escales i rampes tapiades que ha calgut enderrocar. També s'han sanejat pilastres i els arcs de pedra que hi ha, i elements del claustre neoclàssic que queden. L'actuació ha permès adequar l'espai per a persones amb mobilitat reduïda, amb rampes interiors, i recuperar les antigues taquilles del Conservatori, que s'utilitzaven de magatzem, on també s'hi ha habilitat un petit office.

L'Espai Manresa1522, que estarà obert els dissabtes, diumenges i festius, va reprendre, ahir al vespre, el cicle Quinze Vint-i-dos, que ha arribat a la seva quarta edició, amb l'espectacle Presències.