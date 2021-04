La presentació dels mosaics de La Cova esdevé el compte enrere de l'Any Ignasià

Manresa va tenir l'oportunitat de descobrir ahir la nova fesomia del Santuari de La Cova en la presentació dels mosaics que decoren totes les capelles laterals i les parets del costat de l'accés al temple. La comunitat jesuïta va convertir l'acte de presentació en una pregària especial per mostrar als assistents el transfons espiritual de les obres artístiques i el significat de cada una de les peces, carregades de simbolisme. Els feligresos van tenir l'oportunitat de contemplar els mosaics que posen en valor el temple i el preparen per celebrar l'Any Ignasià, que comença el proper 21 de maig.

Després que dos dels religiosos de la comunitat exposessin el significat de cada una de les escenes, que representen escenes bíbliques i estan estretament vinculats amb els exercicis espirituals de Sant Ignasi, David Guindulain, rector i membre de la comunitat, va convidar els assistents a aixecar-se dels bancs i a contemplar durant 15 minuts, i en silenci, els mosaics. Els que va fascinar més als assistents va ser la grandiloqüència de les obres artístiques. Ocupen totes les parets de les capelles laterals i estan carregats de personatges i detalls de la Bíblia i de Manresa, i van cridar l'atenció dels que van participar ahir en la pregària. En una de les capelles hi apareix el Pont Vell i el riu Cardener. A part, els mosaics del costat de l'entrada principal estan fets amb pedres de la ciutat, i és que per a la resta s'han utilitzat minerals procedents de diferents països.

Una música de fons, de caire espiritual, va sonar pels altaveus durant el quart d'hora que els visitants van disposar per contemplar amb calma els mosaics.

La comunitat religiosa va voler donar un caire espiritual i de comunió a la pregària d'ahir. Així que un cop tothom havia contemplat les peces artístiques del renovat santuari, el rector va instar als assistents a dir una paraula en veu alta, des dels bancs on estaven asseguts, que descrivís la impressió que els havia provocat els mosaics. «Transformació», va dir alçant la veu un dels assistents des del lloc on estava assegut. «Esperança, resplendor, art sagrat, sublim, plenitud...» van ser algunes de les paraules verbalitzades per altres assistents.

La música de caire religiós, i en directe, també va tenir protagonisme en la pregària d'ahir a la tarda, i és que les intervencions se succeïen entre cançons que van interpretar un parell de músics a l'altar. Els mosaics porten la firma de l'artista Marko Rupnik, les obres del qual són reconegudes internacionalment.

«És un obsequi a la ciutat. Durant les properes setmanes, els manresans hi podran accedir lliurement i durant unes setmanes no caldrà pagar entrada. Manresa és la primitiva església, com deia Sant Ignasi, i veure com els manresans estimen la seva figura ens fa descobrir-lo més», explicava ahir a aquest diari el rector, David Guindulain.

La inauguració oficial dels mosaics tindrà lloc per Sant Ignasi, el 31 de juliol, amb la presència del superior general dels jesuïtes, el pare Arturo Sosa. Aquest dia també s'obrirà la porta de l'any jubileu ignasià. Uns 90 manresans més tindran l'oportunitat avui de contemplar els mosaics en la missa de les 12 del migdia, i abans ja es podrà accedir a l'espai.

A l'espera de visitants

La presentació d'ahir va ser important perquè en menys de sis setmanes comença l'Any Ignasià i serà l'inici de les activitats de Manresa 2022, en el que la ciutat pretén commemorar els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a la capital del Bages. «La comunitat s'està preparant amb els braços oberts. Però la inèrcia que ha d'empènyer la gent a venir a La Cova, ja sigui visitant el santuari o fent una estada per fer els exercicis espirituals, és lent a causa de la pandèmia. Les restriccions impedeixen la gent venir aquí i n'hi ha que temen encara fer visites», afegia.

L'artista que ha fet els mosaics també ha dissenyat les noves làmpades que il·luminen el santuari. Funcionen amb un sistema domòtic per fer una encesa personalitzada segons convingui i alhora ha creat un vitrall per a la façana, on hi ha les lletres AMDG, Ad maiorem Dei gloriam, la divisa de la Companyia de Jesús, tal i com ja va explicar aquest diari fa tres setmanes en una visita de les obres que llavors estaven a punt d'acabar.

Rupnik va crear els mosaics a Roma, on treballa, i es va traslladar a Manresa, juntament amb 21 persones, per supervisar la col·locació de les obres artístiques. Tot plegat té un pressupost de 750.000 euros, que els jesuïtes pagaran amb un fons Feder que els ha estat concedit i que subvencionarà el 50% de la inversió (sense l'IVA), i, per l'altra banda, amb ajudes de la Diputació de Barcelona i de La Caixa, a més de les de les empreses i particulars que hi vulguin col·laborar.

L'acte d'ahir no només va servir perquè els primers manresans interessats a veure els mosaics els poguessin contemplar, sinó que va ser la reobertura del temple després que les portes del santuari tanquessin el 24 d'agost passat.

Caldrà pagar una entrada per accedir al Santuari de La Cova, però durant les properes setmanes l'accés encara serà gratuït. D'aquesta manera, les persones que vulguin veure com ha quedat l'interior del temple i com són els mosaics ho podran fer sense cap cost.

Encara no se sap el dia exacte en què els visitants hauran de començar a pagar per entrar a La Cova, però la previsió és que sigui d'aquí a quatre setmanes o un mes i mig. «Ho fem per posar en valor el santuari, els mosaics i també per sufragar els costos de manteniment i de conservació derivats de les peces artístiques», explicava ahir el rector de La Cova. Ara s'està a l'espera de disposar d'una màquina per cobrar l'entrada i habilitar l'opció de pagament per accedir al temple.

Pagaran entrada totes les persones a partir dels 16 anys, tal i com ja va informar ahir Regió7. Fins ara només pagaven els grups i les visites guiades. L'entrada costarà 5 euros i 3 euros per als manresans, els jubilats i els estudiants. Per als menors de 16 anys, l'entrada serà de franc.

Les visites es poden fer de dimarts a dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. El Santuari de la Cova, un referent universal del món jesuític, ha viscut una important posada al dia pensant en la commemoració del 2022.