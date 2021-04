Ampans guanya el dinovè premi doctor Simeó Selga

arxiu particular

Moment del lliurament del premi arxiu particular

El Rotary Club de Manresa-Bages va lliurar el 19è premi Simeó Selga a Ampans, fundació bagenca amb una trajectòria de més de 50 anys d'història al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental i també de persones en situació de vulnerabilitat. Ampans va ser guardonada per un projecte que permetrà millorar la comunicació entre els usuaris de l'entitat i les seves famílies en el marc de la pandèmia de la covid-19.

Enguany, no es va poder celebrar la tercera Gala Simeó Selga a causa de la pandèmia, i l'entrega del guardó es va fer en petit comitè i respectant totes les mesures de seguretat per evitar el risc de contagi. El president de la Fundació Ampans, Sebastià Catllà, va rebre el guardó -dotat amb 6.000 euros finançats per l'Obra Social de La Caixa- de mans del president del Rotary Club de Manresa-Bages, Francesc Selga.

El director general d'Ampans, Toni Espinal, va fer una detallada explicació del projecte de dotació de tauletes digitals que, gràcies a l'atorgament d'aquest premi, podran tirar endavant. L'entitat preveu adquirir una quarantena de tauletes digitals, que es distribuiran entre els diferents serveis residencials i assistencials.

Aquest projecte aproparà els més de 800 usuaris de la fundació a les seves famílies, amics i voluntaris. Cal tenir en compte que la pandèmia de la covid-19 ha privat les persones que resideixen en una llar o residència de veure els seus éssers més estimats perquè les mesures de prevenció han condicionat de ple la quotidianitat dels centres.