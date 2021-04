Manresa arreglarà l'últim tram del Camí Ignasià amb la vista posada a l'any 2022

Manresa ha començat aquest matí els treballs per millorar el traçat del tram final del Camí Ignasià amb la vista posada a l'any 2022. L'actuació pretén recuperar el paisatge dels senders d'origen medieval de la zona de la torre de Santa Caterina a partir de la reconstrucció dels murs de pedra seca que es troben destruïts i de la senyalització de l'itinerari per reforçar l'orientació geogràfica dels caminants. El projecte té l'objectiu de posar en valor l'última part del camí que uneix la terra natal de Sant Ignasi de Loiola, Azpeitia (Eusakadi), amb la capital bagenca.

En el tram d'aquest itinerari més proper a la ciutat, s'hi han realitzat dues actuacions per condicionar-lo durant els últims anys. D'una banda, s'ha pavimentat el tram més accidentat del camí entre Santa Caterina i el barri de la Guia, conservant els fragments de l'antic paviment existent. D'altra banda, s'ha construït una vorera en voladís sobre el riu Cardener, que permet connectar el sender amb el Pont Vell. Aquestes actuacions han aconseguit que el camí sigui transitable, però el consistori té l'objectiu de millorar-ne l'aspecte i potenciar els seus elements paisatgístics i artístics de cara a l'Any Ignasià.

La presentació dels treballs de millora s'ha celebrat aquest matí i ha comptat amb la presència del regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet, el cap del servei de Projectes Urbans, David Closes, i l'enginyer tècnic d'obra pública, Oriol Puig. Tots ells han desplegat un mapa per assenyalar que, principalment, els treballs de restauració dels murs de pedra seca es duran a terme a la zona de Santa Caterina, des de la cruïlla per on s'accedeix amb vehicle a la torre fins al barri de la Guia, situat a tocar del Pont Vell sobre el riu Cardener. En els senders que arriben fins al barri del Xup, es farà alguna reconstrucció puntual i, més enllà d'aquest barri, es realitzaran millores en la senyalització. Els treballs tenen una durada prevista de tres mesos.

«Un dels principals objectius del projecte és posar en valor la pedra seca, que és testimoni del passat de la nostra comarca», ha posat de relleu el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López. També ha ressaltat que la reconstrucció dels murs de pedra seca es farà seguint les tècniques d'un art ancestral que, segles enrere, s'utilitzava per bastir construccions vinculades a l'agricultura, la ramaderia o l'abastament d'aigua. «L'actuació sobre els murs de pedra seca permetrà delimitar millor el camí i recuperar la seva estètica original», ha comentat el regidor.

Els treballs també inclouen la millora en la senyalització del tram final del Camí Ignasià per tal de reforçar l'orientació geogràfica dels ciutadans que s'aventurin a resseguir el sender. Dins del projecte, s'estableixen dues tipologies de senyals direccionals. Una per als camins oberts al trànsit i una altra per als camins i corriols reservats a vianants i a bicicletes. La senyalització se situarà a les cruïlles i oferirà als caminants informació diversa, com ara el nom del camí, l'explicació geogràfica, la destinació i la identificació de les rutes.

«La iniciativa de millorar l'últim tram del Camí Ignasià permetrà als ciutadans i als foresters gaudir de l'entorn natural que ens rodeja i que està ple d'elements que ens defineixen: la pedra seca, les oliveres, les vinyes...», ha apuntat el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet. També ha afegit que l'actuació permetrà embellir un dels trams per on «pelegrins, esportistes i caminants poden accedir a la ciutat».

Els projecte, que té un pressupost de 145.000 euros, està finançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del programa FEDER de Catalunya 2014-2020, en el qual l'Ajuntament de Manresa va presentar el projecte: «Manresa 2022: arribada del Camí Ignasià». La resta del cost de les obres està finançat pel consistori.