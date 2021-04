El Tast de Jocs se celebrarà aquest any al Museu de la Tècnica de Manresa

Qui canta, els mals espanta. I qui juga també. Per intentar recuperar certa normalitat enmig de l'emergència sanitària i generar un efecte positiu en l'ambient, aquest pròxim cap de setmana se celebrarà al Museu de la Tècnica la desena edició del Tast de Jocs. És coorganitzat pel CAE i el Parc de la Sèquia. Serà la desena edició. L'any passat es va haver de suspendre quan tot estava a punt perquè es va decretar l'estat d'alarma i el confinament.

S'ha reduït la dimensió de l'edició d'enguany a causa de la covid, però tot i així qui passi pel museu tindrà a la seva disposició prop de 200 jocs de taula. Hi haurà 7 punts de préstec amb jocs d'història, marítims, d'animals, geomètrics i abstractes, de construcció i habilitat, jocs orientals i també d'infantils per a nens i nenes a partir de 3 anys.

Hi haurà 25 taules de joc repartides per tot el museu on grups bombolla, amb un màxim de 6 persones per taula, podran jugar. «Som conscients que hem acotat les expectatives. Però si hi ha una finestra l'hem d'aprofitar». La seguretat dels assistents es primarà per sobre de tot amb la complicitat de l'amplitud i la ventilació del Museu de la Tècnica. Fins ara el Tast de Jocs se celebrava al Casino. També s'han eliminat totes les altres activitat paral·leles com presentacions de jocs, tornejos o espais de jocs col·lectius.

El responsable del CAE, Nasi Muncunill, ha explicat que «s'evitarà la mobilitat» per l'interior del museu. «Altres anys era molt dinàmic, i això s'ha replantejat». Hi haurà una trentena de monitors per dinamitzar els jocs.

A la presentació del Tast de Jocs d'enguany que s'ha fet aquest dilluns, el director del Museu de la Tècnica, Eudald Serra, ha reivindicat que «els museus són espais segurs. També el Tast de Jocs, que s'ha adaptat a les necessitats actuals. Que la gent perdi la por. Si tots respectem les mesures de seguretat no hi ha d'haver problemes».

La responsable del Parc de la Sèquia, Laia Muns, ha destacat per la seva banda, la col·laboració entre entitats, en aquest cas el propi Parc de la Sèquia i el CAE. «Si sumem, fem activitats més riques i amb més públic».

El Tast de Jocs se celebrarà els dies 17 i 18 d'abril de les 10 del matí a 2/4 de 2 i de les 5 a 2/4 de 9. L'aforament serà limitat i és recomanable fer inscripció prèvia a la web del Parc de la Sèquia.