UManresa es compromet amb l'estalvi

232.105kW de gas, 101.267 KW d'electricitat i 2.472 metres cúbics d'aigua. Aquests són els consums habituals d'un mes a la Fundació Universitària del Bages (FUB). La institució, que té quatre edificis (FUB1, FUB2, FUB3 i la Clínica Universitària), ha completat aquest inici d'any una de les inversions més importants del curs 2020-2021 per contribuir a un consum d'energia amb menys incidència en el medi ambient.

La inversió ha consistit a instal·lar plaques solars a la coberta de l'edifici principal per subministrar energia a dos dels edificis del centre: el principal (FUB1) i la Clínica. És una de les intervencions que, segons el director economicofinancer d'UManresa-FUB, Raül Rial, ha de fer avançar la institució cap a una aposta clara per les energies renovables, no només amb l'objectiu de reduir els costos econòmics en consum d'energia sinó també com una aposta clara de la institució perquè la seva activitat tingui un impacte menor sobre el medi ambient.

Segons Rial, una institució que forma professionals dels àmbits de les ciències de la salut, l'economia i l'educació té, alhora, una responsabilitat en la seva relació amb el medi ambient perquè s'ha demostrat que tot el que es fa per reduir la petjada mediambiental té conseqüències positives sobre la salut de les persones. Per altra banda, el món de l'economia avança també cap a empreses més respectuoses amb el medi ambient. De fet, l'economia circular és un tema que es treballa als estudis d'Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Ciències Socials. Finalment, l'educació és també un àmbit important pel que fa a la difusió de valors que contribueixin a formar persones més compromeses amb el respecte a l'entorn.

Una inversió de 95.000 euros

La instal·lació de plaques solars a la coberta i a la teulada de la FUB1 ha suposat una inversió de 95.000 euros. L'operació, que ha anat a càrrec de l'empresa bagenca Domini Ambiental, ha consistit en instal·lar 303 panells solars fixes que subministraran el 26% de l'energia que consumeixen la FUB1 i la Clínica Universitària. A més de generar energia neta per a l'autoconsum, la instal·lació també té conseqüències en la reducció d'emissions de CO2. En total, es calcula que s'evitarà l'emissió de 44 tones anuals, la mateixa quantitat que emetrien cada any 47 habitatges o 21 vehicles de combustió. Seria com si la universitat hagués replantat 19 hectàrees de bosc amb 7.897 arbres. En funció del preu de l'energia, la inversió feta es podrà recuperar en un termini aproximat d'uns cinc anys. «Encara no tenim res planificat, però, un cop puguem fer un balanç i una avaluació del funcionament d'aquestes instal·lacions, ens plantejarem si ho fem extensiu a altres edificis del campus universitari», explica Rial.

La de les plaques ha estat la inversió més important que s'ha fet en aquest àmbit fins ara a la FUB, però no l'única. Ja fa temps que la institució treballa amb l'objectiu de ser més sostenible pel que fa al consum energètic. En aquest sentit, l'estiu passat es va completar una altra intervenció important per posar al dia les instal·lacions de refrigeració de la FUB2, que dataven de l'any 1999, quan es va construir l'edifici per acollir el Centre Tecnològic de Manresa, i que havien quedat obsoletes. Aquesta intervenció ha permès adaptar la potència energètica als nous usos de la instal·lació i reduir el consum energètic, al mateix temps que suposa reduir l'emissió de gasos contaminants.

La substitució de les bombetes dels punts de llum per llums LED forma part també de les accions que permeten reduir el consum energètic i les emissions de CO2. Amb aquest tipus de llum, explica Raül Rial, «guanyem en eficiència, a més de tenir una durada més llarga que els convencionals». El pla de substitució s'ha iniciat a la FUB1 i s'anirà ampliant progressivament a la resta d'edificis, excepte a la FUB3 i al CISARC, que tenen instal·lacions noves i ja disposen d'aquesta llum.

La domòtica és una altra de les eines tecnològiques que està permetent a la universitat convertir-se en una institució més eficient des del punt de vista del consum energètic. La domòtica, diu Rial, ens permet programar els horaris d'engegada i d'aturada dels equips de refrigeració i regular la temperatura en funció de les necessitats de cada franja horària i cada època de l'any.

Conscienciats

No totes les intervencions en aquest àmbit passen per la transformació de les instal·lacions i per inversions importants. Algunes estan més dirigides a conscienciar la comunitat universitària de la necessitat de tenir una actitud responsable pel que fa al consum i a la generació dels residus. Així, de manera progressiva, les instal·lacions s'han anat dotant de punts de reciclatge per fraccions. Actualment, els quatre edificis universitaris disposen de fins a 24 recipients per fer reciclatge de paper i 16 per al plàstic. A les zones de menjador, a més, s'han col·locat recipients destinats a abocar-hi la matèria orgànica. El responsable d'infraestructures de la institució, Toni Prada, explica que, a mesura que ha anat avançant la consciència mediambiental de les persones, s'han anat fent passes endavant en aquest camí i fent-ne un ús progressivament millor.

Més plans de futur

La universitat manresana disposa actualment de tres zones d'aparcament de vehicles. Amb l'objectiu de promoure una mobilitat menys contaminant de la comunitat universitària, ja fa anys que es van reservar àrees d'aparcament per a les bicicletes en els tres recintes. Ara, la institució, adaptant-se als canvis pel que fa als vehicles de motor, ja té en estudi la possibilitat d'instal·lar un punt de càrrega de vehicles elèctrics en un d'aquests pàrquings.