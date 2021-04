Convoquen una sessió pública per explicar el soterrament de la línia dels Catalans

L'auditori de la Plana de l'Om acollirà dilluns vinent, dia 19, la presentació del projecte de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) de perllongament, soterrament i integració de la seva línia a Manresa, un projecte de gran impacte que comportarà el desenvolupament urbanístic de diversos sectors de la ciutat.

Hi assistiran l'alcalde Marc Aloy Guàrdia, el president de FGC, Ricard Font Hereu; i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí. Durant l'acte es presentarà un vídeo amb una recreació virtual de la transformació urbana que generarà aquesta actuació.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha licitat l'estudi informatiu per a l'ampliació i la integració urbana de la línia que passa per Manresa. La proposta és perllongar la línia actual fins arribar a la Font de les Oques o bé a la plaça Espanya, enderrocar l'actual estació de Manresa-Baixador i soterrar la línia des de Manresa-Alta fins a la nova estació terminal.

Per explicar el projecte, l'Ajuntament de Manresa ha convocat l'esmentada sessió pública per a dilluns vinent, dia 19, a la sala d'actes de la Plana de l'Om.

A les 5 de la tarda es farà una primera sessió oberta a representants d'institucions i entitats ciutadanes, a les quals s'ha fet arribar una invitació. Posteriorment, a les 7 de la tarda, hi haurà una segona sessió, oberta a tota la ciutadania, prèvia reserva a la pàgina del Kursaal.

En el marc de l'acte, és previst projectar un vídeo amb una recreació virtual de la transformació urbana que generarà aquesta actuació. El projecte inclou no només l'allargament de la línia sinó la seva integració. En el tram a partir de Manresa Alta, la línia se soterrarà, fet que millorarà la permeabilitat de la trama urbana (carrers de la Sèquia i de Camps i Fabrés) i el desenvolupament urbanístic d'un ampli sector (carrers Aragó, Cerdanya, entorn de la plaça Onze de Setembre, etc).

És previst enderrocar l'estació de Manresa Baixador urbanitzar la superfície, cosa que permetrà obrir un nou vial que donarà continuïtat al carrer Carrasco i Formiguera fins a la carretera de Santpedor. També es donarà continuïtat a l'avinguda Font del Gat fins a la plaça Onze de Setembre.

La previsió és que el 2022 es licitin les obres i s'executin entre el 2023 i el 2025. Per explicar-ne més a fons tots els detalls, l'Ajuntament ha convocat aquesta sessió oberta a tota la ciutadania. El projecte es calcula que podria costar entre 40 i 60 milions d'euros.