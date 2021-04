Nou període d'inscripció per als cursos de català per a adults

El Consorci per a la Normalització Lingüística Montserrat ha obert un nou període d'inscripció dels cursos de català per a adults (majors de 16 anys).

Els cursos que s'ofereixen són de caràcter no presencial i hi ha dues modalitats. Hi ha cursos virtuals en què les classes són en directe, a través de l'ordinador (o tauleta/mòbil), amb el professor i els altres alumnes, dos cops per setmana.

També hi ha cursos en línia en què els alumnes treballen pel seu compte sense horari predeterminat, en un entorn d'aprenentatge a Internet, i el professor estableix un pla de treball i un calendari.

L'alumnat nou pot sol·licitar una prova de col·locació per saber el nivell i fer la matrícula del 13 al 16 d'abril. Les matrícules s'han de formalitzar a través del web www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat/.