La UPC Manresa estrena el curs 2021-2022 un nou grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) posa en marxa el curs 2021-2022, dos nous graus, un dels quals a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), i sis nous màsters universitaris en els àmbits de l'enginyeria, de l'arquitectura, de les ciències i de la tecnologia. Per donar a conèixer aquesta oferta entre el futur estudiantat, la UPC ha programat diverses jornades de portes obertes virtuals, sessions informatives de màster, també online, i la iniciativa 'Enter a la UPC', un cicle de converses amb professorat i estudiantat dels diferents àmbits de coneixement de la universitat.

Els dos nous graus universitaris que es posen en marxa el curs 2021-2022 són el grau en Intel·ligència Artificial, que s'impartirà a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), i el grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge, que s'oferirà a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM). Aquest nou grau està pensat per proporcionar els coneixements necessaris per gestionar les etapes d'exploració, prospecció, aprofitament i restauració en qualsevol projecte destinat a l'obtenció de recursos minerals i el seu reciclatge. Habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer/a tècnic/a de mines i presta una atenció especial en l'àmbit de la sostenibilitat i l'economia circular. Tindrà una durada de quatre cursos acadèmics (240 crèdits ECTS).

L'estudiant aprendrà a utilitzar els últims avenços tecnològics i informàtics en el disseny i en la planificació del sector dels recursos minerals. A més a més, la formació en enginyeria minera (voladures, disseny d'explotacions mineres, ventilació, processament de minerals, etc.) gestió del territori, geologia aplicada i obra civil proporcionarà a l'estudiant un ampli ventall d'oportunitats en àmbits laborals diversos.

El grau formarà un/a enginyer/a polivalent capaç de desenvolupar la seva activitat professional amb un elevat nivell d'adaptació a qualsevol tipus de tasca relacionada amb el territori i els recursos minerals que conté. Els coneixements adquirits durant els estudis permeten exercir funcions en camps molt diversos, com ara l'aprofitament dels recursos naturals, l'obra civil, la geologia aplicada, la planificació territorial i la gestió mediambiental.



Nous màsters en àmbits emergents

Pel que fa a l'oferta de màsters universitaris –oficials i a preus públics–, la UPC posarà en marxa el pròxim curs 6 nous programes: Thermal Engineering; Electric Power Systems and Drives; Recerca en Enginyeria Mecànica; Data Science; Quantum Science and Technology, i Bio and Pharmaceutical Materials Science (Erasmus Mundus).

El master universitari en Enginyeria Tèrmica ofereix resposta a problemes i necessitats en el camp de l'enginyeria d'energia tèrmica des de diferents àmbits: sistemes energètics i recursos, intensificació en la transferència de calor i massa i la dinàmica de fluids, mètodes numèrics i experimentals en enginyeria tèrmica, i disseny de sistemes i equips tèrmics, generadors de calor i fred, etc. De 60 crèdits ECTS (un curs acadèmic), serà impartit totalment en anglès a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

L'objectiu del màster universitari en Sistemes i Accionaments Elèctrics és formar professionals per poder afrontar els nombrosos reptes a què s'enfronta el sector elèctric, com ara la integració massiva dels sistemes de generació renovables, l'electrificació de la mobilitat, la digitalització de la xarxa elèctrica i la modernització de la indústria, adquirint coneixements específics d'aquests àmbits i noves eines i metodologies d'anàlisi. De 60 crèdits ECTS (un curs acadèmic), també s'impartirà en anglès, també a l'ETSEIB.

El màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica neix per cobrir les necessitats de la indústria i la investigació de personal altament qualificat, que pugui desenvolupar tasques de recerca en enginyeria mecànica en àmbits acadèmics (doctorat i carrera universitària) i no acadèmics (departaments de recerca, desenvolupament i innovació). Serà impartit conjuntament entre l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i l'ETSEIB, i tindrà una durada d'un curs acadèmic i mig (90 crèdits ECTS).

Amb el màster universitari en Ciència de Dades es vol crear una proposta acadèmica d'excel·lència referent en l'àmbit de la ciència de dades, de gran demanda tant en el sector acadèmic com l'industrial. Amb una formació eminentment interdisciplinària, la formació es basarà en dos pilars, la gestió de dades (data management) i l'anàlisi de dades (data analytics), i aportar una visió holística i incloure aspectes transversals com l'ètica o l'emprenedoria. De dos cursos acadèmics (120 crèdits ECTS) estarà impartit íntegrament en anglès per la FIB.

Per la seva banda, el màster universitari en Ciència i Tecnologia Quàntiques proporcionarà coneixements avançats per desenvolupar recerca d'avantguarda tant teòrica com experimental en simulació quàntica, computació quàntica, sensors quàntics i comunicacions quàntiques, i recerca teòrica purament formal en aquests mateixos àmbits. D'un curs acadèmic (60 crèdits ECTS), la docència serà en anglès.

Coordinat per la Universitat de Barcelona (UB) i amb la participació de la UPC, a través de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), en el màster també hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

Per últim, l'Erasmus Mundus master's degree in Bio and Pharmaceutical Materials Science (BIOPHAM) és un programa de dos anys (120 crèdits ECTS) que té com a objectiu satisfer la demanda internacional de graduats i graduades amb formació teòrica i aplicada d'alt nivell en ciència de materials, i física i química de materials i les seves aplicacions a productes farmacèutics. El màster BIOPHAM ha estat creat per un consorci de quatre reconegudes universitats europees –la Université de Lille (França), la Università di Pisa (Itàlia) i la University of Silesia in Katowice (Polònia), a més de la UPC– i es beneficia de la implicació d'una gran xarxa internacional d'empreses, instal·lacions a gran escala i universitats associades. Impartit en anglès, per part de la UPC hi participa l'ETSETB.

Tots aquests programes se sumen a l'oferta d'estudis de la Universitat, que inclou 66 graus, una trentena de dobles titulacions de grau que imparteixen les escoles i facultats a través d'itineraris específics i 31 dobles titulacions del programa d'excel·lència del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS). 81 màsters universitaris –34 dels quals impartits totalment en anglès–, 45 estudis de doctorat i 241 programes de formació permanent completen l'oferta d'estudis de la UPC en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia.



Portes obertes i sessions informatives virtuals

Les diverses escoles i facultats de la UPC organitzen diferents jornades de portes obertes per conèixer els graus i sessions informatives de màster, en format virtual, per explicar el detall dels programes i resoldre dubtes a les persones interessades. L'Escola de Doctorat, per la seva banda, també organitza una sessió virtual de portes obertes, que tindrà lloc el 13 de maig.

Paral·lelament, i dins del programa d'activitats d'informació i orientació dels estudis, la UPC organitza el programa 'ENTER a la UPC', un cicle de converses amb professorat i estudiantat dels diferents àmbits de coneixement de la Universitat. La iniciativa, que té lloc al llarg dels mesos abril i maig, s'adreça específicament a l'alumnat indecís que ha de triar el seu futur grau universitari i encara té dubtes. En format virtual, les converses aborden temes com les sortides professionals dels diferents graus, les pràctiques en empreses, la mobilitat internacional o la vida universitària. Per participar en el programa 'ENTER a la UPC' cal inscripció prèvia.



Obrint les aules a la ciutadania

D'altra banda, aquelles persones que tinguin curiositat en viure en directe l'activitat d'una aula tenen l'oportunitat de fer-ho mitjançant 'Tasta la UPC', una iniciativa que, en el marc del programa d'activitats del 50è aniversari de la UPC, ofereix a la ciutadania la possibilitat d'assistir a alguna de les classes programes, en format virtual, durant el mes d'abril. Ja està disponible el programa d'assignatures, dates i horaris al web de la UPC.