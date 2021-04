El cribratge al campus universitari de Manresa comença de forma pausada

Més de 3.000 persones formen la comunitat universitària de Manresa entre estudiants, personal docent i investigador, i d'administració i serveis. Fins divendres estan citats a participar en un cribratge intensiu, que va començar ahir, amb l'objectiu d'arribar a franges d'edat dels universitaris, on s'ha detectat una important incidència de la covid, generalment amb símptomes lleus o fins i tot asimptomàtics, i tallar possibles vies de transmissió del virus. El cribratge es durà a terme a totes les universitats catalanes.

A Manresa es porta a terme a l'edifici de la FUB1. Va començar ahir d'una forma més pausada del previst inicialment. Sense cues. Fins al migdia una vuitantena de persones van passar pel punt de presa de mostres, que és a una sala habilitada que dona a la plaça Cívica, entre l'edifici de la FUB1 i la Clínica Universitària. D'aquesta forma no s'ha de circular per l'interior de l'edifici. Es fan PCR amb una automostra i també el test serològic per saber si s'ha passat la covid.