Manresa instal·larà la primera gran àrea d'esbarjo exclusiva per a gossos censats

Manresa comptarà amb la primera gran zona d'esbarjo exclusiva per a gossos censats. El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Manresa, té l'objectiu de crear un espai ampli on els animals puguin córrer sense corretja i relacionar-se entre ells. La instal·lació de la nova àrea, ubicada al passatge Dante, a prop de l'avinguda de les Bases, està prevista de cara a l'estiu. Un cop finalitzada la construcció, l'entrada estarà limitada a les persones amb gossos censats a partir d'un sistema d'accés amb tancament electrònic.

En aquest moment, a la ciutat existeixen altres espais reservats a aquests animals. De fet, el desembre passat el consistori va habilitar com a prova pilot dos espais a l'aire lliure, ubicats al parc de Puigterrà i al parc del Cardener, perquè els gossos hi puguin córrer deslligats i dins d'uns horaris concrets. Tot i això, la nova zona d'esbarjo del passatge Dante resulta singular perquè estarà adaptada a les necessitats del món caní i serà l'espai de joc per a aquests animals més gran de la ciutat.

«El cens de gossos a la ciutat ha crescut en els darrers anys. Actualment, tenim més de 3.100 gossos censats a Manresa. En aquest sentit, és necessari crear un espai agradable i segur on puguin jugar sense corretja», apuntava ahir el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, durant la presentació del projecte. Al seu costat, la regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó, comentava que la iniciativa pretén facilitar la convivència entre les persones que tenen animals i les que no i, alhora, reduir les males conductes als parcs públics.

El projecte, que té un pressupost de 93.252,64 euros, contempla la adequació d'una parcel·la ubicada al passatge Dante, que connecta l'avinguda de les Bases de Manresa amb el carrer Dante. El terreny, on ara hi creix vegetació verge, té una superfície total de 1.234,27 metres quadrats. La zona d'esbarjo comptarà amb un total de 507,74 metres quadrats i estarà delimitada amb una tanca de tubs cilíndrics. L'entorn estarà enjardinat amb arbustos i arbres, per tal d'embellir l'espai i dotar-lo d'ombres.

«La zona d'esbarjo estarà completament adaptada als gossos. Tindrà dos bancs de formigó, una font d'on els animals podran beure i una il·luminació amb dos bàculs amb projectors led», explicava Tarragó. Al seu torn, Huguet afegia que, a l'hora de dissenyar el projecte, s'ha tingut en compte que la parcel·la està situada entre edificis. «El nou espai també permetrà millorar la vegetació d'aquesta zona urbana, que ara creix salvatge», destacava Huguet.

Els dos regidors valoraven la iniciativa com un pas endavant en la creació d'espais on els gossos puguin jugar lliurement i asseguraven que l'Associació de Veïns del barri de Poble Nou celebren la iniciativa per millorar la vida comunitària.