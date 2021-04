«Suport absolut» del govern de Manresa als Serveis Socials per les crítiques de la PAHC

El govern de l'Ajuntament de Manresa ha manifestat el seu "suport absolut" a la tasca dels i les professionals de Serveis Socials municipals. El posicionament municipal arriba després que les treballadores de Serveis Socials hagin fet públic el rebuig frontal a les acusacions de la PAHC que ha denunciat traves dels Serveis Socials i casos puntuals d'actituds racistes.

Esquerra i Junts per Manresa afirmen que l'equip de Serveis Socials fa una tasca d'acompanyament i suport a la ciutadania amb criteris de professionalitat i equitat. L'any passat, Serveis Socials de Manresa va atendre un volum de 16.500 persones, el 21% de la població de la ciutat, "amb implicació professional i personal, amb compromís i esforç, per ser al costat de les persones més vulnerables, afavorir la igualtat de drets i oportunitats i l'accés de tothom als recursos disponibles".

El govern municipal manifesta que no pot permetre "que professionals d'aquest Ajuntament siguin titllats de racistes. És una acusació molt greu i que considerem inadmissible. Serveis Socials ha atès sempre totes les persones, independentment del seu origen o condició, amb criteris professionals d'equitat i justícia. Sempre ho ha fet i sempre ho farà".

Volen deixar clar, també, que l'àrea de Serveis Socials, com el conjunt de l'Ajuntament, disposa de tots els mecanismes establerts de control i de seguiment dels casos i també del seu personal. Davant de qualsevol queixa o problemàtica, s'activen els protocols de gestió i investigació pertinents "en el 100% dels casos. Així es fa sempre i així es continuarà fent en el futur".

Insisteixen que qualsevol persona que vulgui manifestar queixes, comentaris o qualsevol qüestió disposa dels canals per fer-ho, i l'Ajuntament estudia i gestiona cadascun dels casos. La voluntat és resoldre totes les problemàtiques i, si cal, dur a terme les actuacions que calgui per corregir qualsevol possible disfunció. L'Ajuntament i l'àrea de Serveis Socials està obert a seguir treballant per oferir la millor atenció possible a totes les persones.

El que no consideren de rebut és "llançar acusacions greus, que posen en dubte la professionalitat, la transparència i l'honorabilitat de les servidores i servidors públics d'aquest Ajuntament".

En un context molt complicat per a Serveis Socials, amb una demanda molt important i amb recursos sempre limitats, el govern municipal assegura que el personal d'aquesta àrea està al peu del canó en tot moment. La situació s'ha agreujat arran de la pandèmia, davant de la qual les professionals de Serveis Socials han redoblat el seu esforç per atendre les persones, en condicions encara molt més difícils per a tothom, "i sovint fent un esforç extra, més enllà de la seva estricta obligació professional. Fins i tot en el moment de confinament total de la ciutadania, els treballadors i treballadores de Serveis Socials, com a personal essencial, va treballar diàriament en una situació d'estrès i pressió importants".

Acaba recordant que Manresa és ciutat d'acollida "i aquest Ajuntament i el seu personal treballen per garantir l'equitat, la igualtat d'oportunitats i l'accés igualitari als recursos. Aquest és el compromís del personal de Serveis Socials, que té el suport absolut de l'equip de govern".