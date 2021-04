La UPC Manresa adapta als nous temps el pla d'estudis de l'enginyeria de mines

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC ha renovat el pla d'estudis del grau en Enginyeria Minera per adaptar-lo als nous temps. A partir del curs 2021-2022 passarà a anomenar-se Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge. El pla d'estudis ja ha estat aprovat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

David Parcerisa, secretari acadèmic de l'escola i professor del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, explica que, a banda del fet que «els temps van canviant i les demandes són una mica diferents», el relleu ha vingut donat perquè «els darrers anys la Unió Europea ha posat èmfasi en les matèries primeres fonamentals (crítiques), que necessiten la major part del sector industrial i tecnològic, i el subministrament de les quals no està garantit, ja sigui perquè provenen d'un país en risc de conflicte o per què un canvi polític pot generar problemes en aquest subministrament». L'objectiu és «ser capaços de saber on són i aprofitar-les a nivell de la UE» i, alhora, adaptar el grau a l'economia circular de manera que quan acabin la seva vida útil «es converteixin en un recurs i no en una residu», remarca.

No és el primer cop que es posa al dia el pla d'estudis d'aquesta enginyeria, recorda Parcerisa, atès que la professió s'ha anat diversificant i renovant amb els anys.

Un altre canvi significatiu del nou pla d'estudis a partir del curs vinent és que el primer any del grau serà comú amb el de l'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, l'Enginyeria Mecànica i l'Enginyeria Química, que ja comparteixen actualment el primer curs. Una manera que els estudiants tinguin més clara la branca que seguiran i, alhora, que en un futur es pugui desenvolupar un programa de dobles graus, també seguint la demanda de la UE.

Semipresencial

Per a un futur més proper, la UPC treballa per convertir en semipresencial el màster en Enginyeria de Mines per atraure mercat de Llatinoamèrica i perquè hi ha enginyers tècnics de mines d'aquí que el voldrien cursar i que només sigui presencial el fa incompatible amb la seva vida laboral.