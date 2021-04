Afers Socials condemna l'assassinat masclista d'una treballadora del Departament a Manresa

El Departament de Treball, Afers Social i Famílies i el seu titular, Chakir El Homrani, han condemnat l'assassinat masclista d'una dona aquest dimecres a Manresa. Segons informa la Conselleria, la víctima era treballadora del Departament d'Afers Socials. El Homrani ha expressat el seu condol i solidaritat amb la família de la víctima, així com als seus companys de feina. El conseller ha afirmat que la mort per violència masclista d'una altra dona és un fet que "no es pot tolerar com a societat" i ha destacat que el Govern treballa "cada dia per prevenir i lluitar perquès les dones puguin viure lliures i sense ser ni sentir-se amenaçades per la violència masclista".

El conseller ha afirmat que per erradicar aquesta xacra "cal el compromís de tothom" i la determinació per canviar aquesta realitat.

En record a la víctima i com a mostra de rebuig, aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a l'entrada de totes les seus del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de tot el territori. A més, El Homrani participarà al que es farà a la Plaça Major de Manresa.