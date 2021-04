El Govern condemna el «feminicidi» de la capital bagenca

El Govern de la Generalitat ha condemnat el "feminicidi" que ha tingut lloc aquest dimecres a Manresa presumptament en mans del seu excompany sentimental, que ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. L'executiu ha transmès el condol a la família de la víctima. La consellera en funcions de Presidència, Meritxell Budó, ha subratllat que "la lluita contra la violència masclista és una prioritat per a tot el Govern", i ha subratllat que l'única manera que no es produeixin fets com aquests és "avançar en igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits socials". "No hi ha dreceres i, a més, ho hem de fer tota la societat conjuntament", ha indicat Budó.

La consellera també ha demanat "tenir la capacitat com a país de poder garantir la vida, els drets i les llibertats de la meitat de la població". I ha afegit: "No farem ni un pas enrere, no el podem fer i no el volem fer. No defallirem per seguir avançant cada dia en l'erradicació de la violència masclista".

També ha condemnat l'assassinat CCOO, que alhora ha expressat el rebuig "a una violència que encara avui s'exerceix vers les dones només pel fet de ser dones". El sindicat s'ha sumat a la "demanda" perquè els poders públics "reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista com una qüestió d'Estat". La formació també ha transmès el condol a la família i l'entorn de la víctima.

D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que el jutjat d'Instrucció número 3 de Manresa, en funcions de guàrdia, ha practicat l'aixecament del cadàver de la víctima. El jutge ha acordat la pràctica de diferents diligències urgents. Demà remetrà la causa al jutjat de violència sobre la dona, que continuarà amb la investigació.