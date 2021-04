El govern i els Serveis Socials de Manresa esclaten per les crítiques de la PAHC

Les professionals de serveis socials de l'Ajuntament de Manresa han dit prou. La denuncia de la PAHC Bages de traves i casos puntuals d'actituds racistes ha estat la gota que ha fet vessar el got i van decidir plantar-se en un comunicat difós per les xarxes socials. Hores després l'equip de govern d'ERC i Junts els brindava «suport absolut».

El personal de serveis socials està fart d'«atacs gratuïts, mentides i manipulació».

Afirmen que ja n'hi ha prou d'«infravalorar la nostra professió» quan el que fan és acompanyament i suport a la ciutadania.

«Estem al peu del canó, lluitant pels drets dels més vulnerables i per pal·liar les discriminacions», afirmen, i afegeixen que «els recursos són escassos, les condicions millorables i, tot i això, hi som».

Amb posterioritat, l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa va sortir a la palestra per assegurar que no podia permetre «que professionals d'aquest Ajuntament siguin titllats de racistes. És una acusació molt greu i que considerem inadmissible».

ERC i Junts per Manresa van defensar que «Serveis Socials ha atès sempre totes les persones, independentment del seu origen o condició, amb criteris professionals d'equitat i justícia. Sempre ho ha fet sempre ho farà».

A més no consideren admissible «llançar acusacions greus, que posen en dubte la professionalitat, la transparència i l'honorabilitat de les servidores i servidors públics d'aquest Ajuntament».

Esquerra i Junts van manifestar que l'equip de Serveis Socials fa una tasca d'acompanyament i suport a la ciutadania amb criteris de professionalitat i equitat. L'any passat, Serveis Socials de Manresa va atendre un volum de 16.500 persones, el 21% de la població de la ciutat, «amb implicació professional i personal, amb compromís i esforç, per ser al costat de les persones més vulnerables, afavorir la igualtat de drets i oportunitats i l'accés de tothom als recursos disponibles».

Van voler deixar clar, també, que l'àrea de Serveis Socials, com el conjunt de l'Ajuntament, disposa de tots els mecanismes establerts de control i de seguiment dels casos i també del seu personal. Davant de qualsevol queixa o problemàtica, s'activen els protocols de gestió i investigació «en el 100% dels casos».

Van insistir que qualsevol persona que vulgui manifestar queixes, comentaris o qualsevol qüestió disposa dels canals per fer-ho, i l'Ajuntament estudia i gestiona cadascun dels casos. La voluntat és resoldre totes les problemàtiques i, si cal, dur a terme les actuacions que calgui per corregir qualsevol possible disfunció.

El govern assegura que en un context molt complicat per a Serveis Socials, amb una demanda molt important i amb recursos sempre limitats, el personal d'aquesta àrea «està al peu del canó en tot moment».

La pandèmia ha agreujat encara més la situació i els Serveis Socials han redoblat el seu esforç per atendre les persones, en condicions encara molt més difícils per a tothom, «i sovint fent un esforç extra, més enllà de la seva estricta obligació professional», ha recordat el govern municipal.