El jutge del cas Villarejo imputa el manresà Isidre Fainé per l'espionatge al president de Sacyr

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha dictat la condició d'investigat per al president de Repsol, Antonio Brufau, i el manresà i expresident de CaixaBank, Isidre Fainé, per haver contractat l'excomissari José Manuel Villarejo els anys 2011 i 2012 per espiar l'expresident de Sacyr, Luis del Rivero, que pretenia fer-se amb el control de Repsol amb l'ajuda de la petrolera Pemex. Brufau i Fainé se sumen a l'expresident del BBVA, Francisco González, també imputat. Segons el jutge, davant l'intent de Del Rivero de fer-se amb el control de Repsol, la petroliera i CaixaBank van contractar el Grupo Cenyt, propietat de Villarejo, perquè investigués l'empresari i el seu entorn "per frustrar l'acord que havia assolit amb la mexicana Pemex".

La imputació era un pas esperat després que el jutge ja va declarar com a investigats a finals d'any passat els exdirectors de Seguretat Corporativa de Repsol i CaixaBank, Rafael Araujo i Miguel Ángel Fernández Racaño. Aquest últim va reconèixer davant el jutge que informava regularment Fainé.

Segons la Fiscalia, Brufau i Fainé van pagar a parts iguals els serveis de Villarejo per un import de 389.400 euros, però van ocultar aquest pagament a les seves comptabilitats manipulant el concepte de les factures com a "estratègies per a la ubicació i recuperació de dades electròniques".