Manresa guarda un minut de silenci per la dona de 34 anys assassinada ahir

La plaça Major de Manresa ha acollit aquest dijous al migdia un minut de silenci en record de Jordina M.P., la dona que va morir ahir de forma violenta a la capital del Bages, presumptament a mans de la seva exparella.

L'Ajuntament va decretar ahir mateix dos dies de dol i avui, davant del consistori, desenes de persones encapçalades per l'alcalde, Marc Aloy, el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, i representants de totes les forces polítiques han fet costat a la mare i el pare de la víctima i han guardat un minut de silenci. La dona tenia 34 anys i era mare de dues filles, de 7 i 4.

"A Manresa ni enlloc hi té cabuda un feminicidi com aquest", ha denunciat Aloy, mentre que el conseller s'ha mostrat consternat i ha fet una crida a acabar definitivament "amb aquesta xacra".

Els Mossos van trobar el cos de Jordina M.P. morta i amb signes de violència ahir al migdia en un habitatge del bloc 31 del carrer de la Pau de Manresa. Fruit de les indagacions policials dutes a terme, es va detenir un home de 40 anys de nacionalitat espanyola, exparella de la finada, com a presumpte autor dels fets, que s'hauria intentat suïcidar després d'haver matat la dona i que va requerir atenció sanitària.

Les mostres de condol a la família de la víctima es van succeir al llarg de tota la tarda i vespre d'ahir. A l'acte de commemoració dels 90 anys de la proclamació de la República (vegeu pàgines 2 i 3) l'alcalde Marc Aloy va llegir un comunicat on va expressar, «en nom del consistori i de la ciutat, la nostra més profunda condemna a l'assassinat», va oferir «el nostre suport, solidaritat i afecte a la família i a les persones properes a la víctima» i va instar a «lluitar com a institució, com a país, com a societat per posar fi a aquesta vergonya». Va informar que «hem acordat amb els representants de tots els grups municipals que declarem dol oficial a la ciutat, a partir d'ara i fins divendres a mitjanit, amb les banderes a mig pal, minuts de silenci a tots els actes i un crespó negre a la façana de l'Ajuntament.