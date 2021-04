Manresa es manté com la ciutat gran amb el nivell més elevat de risc de rebrot

Imatge d'un cribratge realitzat a Manresa per detectar possibles positius de coronavirus

Imatge d'un cribratge realitzat a Manresa per detectar possibles positius de coronavirus arxiu/oscar bayona

Els índexs de seguiment de l'epidèmia a Manresa estan desfermats. La ciutat continua sent, com abans d'ahir, la què té el risc de rebrot més elevat de les poblacions catalanes de més de 50.000 habitants.

El creixement, a més, és molt intens. Ahir l'índex era de 752 quan el dia anterior se situava en 648. Més de cent punts en un dia. Però és que el dia 8 era de 452 i el dia 5 de 234. Tenint en compte que les darreres xifres que va proporcionar ahir el Departament de Salut de la Generalitat eren del dia 10, perquè les ofereix amb un decalatge de quatre dies, suposa que en cinc dies s'ha més que triplicat el risc de rebrot i ha passat d'una situació discreta dintre del context català a liderar l'indicador entre les ciutats similars.

Però no és només el risc de rebrot. Manresa ha anat escalant posicions i ahir era la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants en velocitat de transmissió del virus, amb 2,2. Això vol dir que cada deu positius contagien a vint-i-dues persones. De les ciutats grans catalanes només Vilanova i la Geltrú tenia un índexs superior, 2,71.

Aquesta escalada en pocs dies es tradueix en què si la setmana del 28 de març al 3 d'abril es van confirmar 104 nous positius per PCR i test d'antígens, en el darrer període de set dies analitzat -del 4 al 10 d'abril- van emergir 166 casos. El creixement és del 60%.

Pel que fa al conjunt de la comarca del Bages, la línia de risc de rebrot també s'enlaira en línia recta, però amb menys intensitat que a Manresa.

Ahir, el risc de rebrot a la comarca era de 587 i la velocitat de transmissió del virus d'1,84. Com a Manresa els indicadors no paren d'augmentar des del dia 5 d'abril i hores d'ara se situen substancialment per sobre de la mitjana catalana, que ahir era de 336 de risc de rebrot i 1,31 de velocitat de contagi.

Les conseqüències de l'empitjorament dels indicadors tenen translació en el nombre de nous casos confirmats, que ha passat de 244, en el període del 28 de març al 3 d'abril, a 326 entre el dia 4 i el 10 d'abril.

De les comarques de l'àmbit de cobertura del diari, la que tenia un risc de rebrot més elevat ahir era el Moianès, que va superar l'Alt Urgell.

El Moianès era ahir la segona comarca catalana amb pitjor predicció epidemiològica i l'Alt Urgell la tercera. Totes dues presentaven índexs superiors als mil punts, concretament, 1.066 el Moianès i 1.034 l'Alt Urgell. Només les superava el Pallars Sobirà, amb 1.314.

Cal remuntar-se a principis de gener per trobar un risc de rebrot tan elevat tant al Moianès com a l'Alt Urgell.

La Cerdanya era ahir la vuitena comarca en índex de risc de rebrot (617), el Solsonès, la desena (596); el Bages, l'onzena (587) i l'Anoia, la dotzena (578). El Berguedà ocupava una posició molt més discreta amb 330 punts.

Una altra mala notícia és que una comarca de l'àmbit de cobertura del diari encapçalava la velocitat de transmissió, el Solsonès amb un índex de 3,02; el Moianès era la tercera comarca catalana (2,55); la Cerdanya, la quarta (2,1), i l'Alt Urgell la novena (1,91). El Bages (1,84) era la dotzena.