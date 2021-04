La PACH denuncia que l'Ajuntament sols ha gastat el 61% dels pressupostos en habitatge

La PACH Bages posa de manifest que la regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Manresa va deixar de gastar el 39% de les partides que tenia pressupostades durant l'exercici del 2020. En aquest sentit, els membres de la plataforma lamenten que no es vagin exhaurir algunes de les partides en un context de crisi econòmica generada per la pandèmia de la covid-19. També apunten que els 500.000 euros aproximats que no es van gastar s'haurien pogut destinar a incrementar els pisos de lloguer social.

De fet, aquest desequilibri entre els pressupostos i la seva posterior liquidació ja va ser denunciat pel portaveu del grup del PSC a Manresa, Felip González, en el ple del mes de març. González va afirmar que al darrere del superàvit de l'Ajuntament de Manresa del 2020 hi ha «problemes de gestió» i, alhora, va manifestar que els diferents departaments han vist agreujada la seva necessitat de despesa a causa de les conseqüències de la pandèmia.

Davant l'acusació per part del portaveu del PSC, la PACH Bages va iniciar una investigació per analitzar de quina forma es van gastar els pressupostos destinats a habitatge durant l'any 2020 i els resultats s'han presentat aquest matí en una roda de premsa davant de Fòrum, a la plaça Immaculada de Manresa. Durant l'acte, la plataforma ha afirmat que l'any 2020 l'Ajuntament comptava amb un pressupost d'aproximadament 1.345.000 euros en matèria d'habitatge. No obstant, «durant l'últim exercici, la regidoria d'Habitatge només va cobrir les partides dels sous dels treballadors municipals i de les quotes a la Seguretat Social. Per tant, ens preguntem: Quins avenços ha fet la regidoria d'Habitatge aquest any?», ha ressaltat un dels portaveus de la plataforma, Bernat Sorinas.

Els membres de la plataforma han lamentat que, durant l'any 2020, l'Ajuntament va deixar d'invertir en àrees que consideren bàsiques per afrontar la crisi econòmica derivada de la pandèmia. «Les partides destinades a la realització d'estudis tècnics sobre la situació d'habitatge a la ciutat, al material d'oficina o a les ajudes al lloguer social no es van gastar», ha posat de relleu Sorinas.

Respecte el tema del lloguer social, ha puntualitzat que «la necessitat d'habitatge és greu i, quan acabi l'estat d'alarma, ens trobarem davant d'un tsunami de desnonaments». En aquest sentit, ha instat al consistori a «fer polítiques serioses» en matèria d'habitatge social i ha recordat que el parc públic d'habitatge a la ciutat «solament és d'un 0,7% aproximadament».

Els membres de la plataforma han tancat la roda de premsa afirmant que la seva voluntat és «donar a conèixer a la població la forma amb què l'Ajuntament es gasta uns pressupostos que han de servir per millorar la qualitat de vida de la gent». Per aquest motiu, han reclamat «transparència i autocrítica» al consistori.