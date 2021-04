La Transéquia recapta 2.369 euros que es destinaran a lluitar contra la covid

La Transéquia 2021, edició marcada per la covid, ha aconseguit recaptar 2.369 euros que es destinaran a finançar projectes de recerca científica mèdica sobre el virus per a professionals de la Fundació Althaia i la Fundació Sant Andreu Salut.

Enguany la Transéquia no es va poder celebrar en el seu format tradicional: una jornada d'un dia per recórrer el rec medieval entre Balsareny i Manresa. Es va optar per poder-la fer per lliure entre el 7 i el 31 de març, a peu o bé corrent, individualment o en grups bombolla.

Es podien fer aportacions a l'hora d'inscriure's via telemàtica, que es destinaran a la lluita contra la covid. La Fundació Althaia, Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, amb la col·laboració de Sant Andreu Salut, van acordar engegar aquesta iniciativa solidària.

Aigües de Manresa-Junta de la Séquia hi aportarà els diners recollits, i Althaia n'hi afegirà fins arribar als 5.000 euros.

Aquesta setmana s'ha fet la convocatòria per optar a l'ajut per dur a terme el treball de recerca científica. El projecte guanyador el decidirà un jurat format per membres d'Althaia, Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i Sant Andreu Salut.

Segons els organitzadors de la Transéquia d'enguany, «la convocatòria vol posar en valor la recerca que es fa al territori, contribuir a la retenció del talent científic i beneficar directament la població més propera».