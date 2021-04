Troben morta una dona i en detenen l'exparella com a presumpte autor

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Manresa un home de 40 anys com a presumpte autor de la mort de la seva exparella sentimental, Jordina M.P. de 34 anys, que va ser trobada al seu domicili, al carrer de la Pau, amb evidents signes de violència. Deixa dues filles,de 7 i 4 anys.

Cap a les 2 del migdia els Mossos van rebre l'avís que s'havia localitzat el cos sense vida d'una dona al primer pis del número 31 del carrer de la Pau, que és el vial que queda sota la carretera de Santpedor, passada la plaça de la Creu en direcció a Santpedor. Diferents dotacions policials es van desplaçar al lloc dels fets i allà van localitzar el cadàver de la víctima, que presentava signes que la seva mort havia estat violenta.

Fruit de les indagacions policials dutes a terme, es va detenir un home de 40 anys de nacionalitat espanyola, exparella de la finada, com a presumpte autor dels fets, que s'hauria intentat suïcidar després d'haver matat la dona i que va requerir atenció sanitària.

Poc abans de 2/4 de 6 de la tarda es va fer l'aixecament del cadàver. La coincidència de l'hora en què es va fer el desplegament policial i l'arribada del cotxe funerari amb la sortida dels col·legis, va generar molta expectació a l'entorn del domicili. Ni els comerços ni els veïns propers a l'habitatge consultats per Regió7 no en van saber donar cap dada.

Avui es farà un minut de silenci

Les mostres de condol a la família de la víctima es van succeir al llarg de tota la tarda i vespre d'ahir. A l'acte de commemoració dels 90 anys de la proclamació de la República (vegeu pàgines 2 i 3) l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va llegir un comunicat on va expressar, «en nom del consistori i de la ciutat, la nostra més profunda condemna a l'assassinat», va oferir «el nostre suport, solidaritat i afecte a la família i a les persones properes a la víctima» i va instar a «lluitar com a institució, com a país, com a societat per posar fi a aquesta vergonya». Va informar que «hem acordat amb els representants de tots els grups municipals que declarem dol oficial a la ciutat, a partir d'ara i fins divendres a mitjanit, amb les banderes a mig pal, minuts de silenci a tots els actes i un crespó negre a la façana de l'Ajuntament. Demà dijous [avui per al lector], a les 12 del migdia, farem un minut de silenci a la plaça Major». Ahir, després del comunicat que va llegir, els assistents en van fer un.

També hi va haver mostres de condol i de condemna del Consell Comarcal del Bages, que va lamentar «profundament que la violència masclista continuï provocant víctimes i situacions extremes com les que s'han conegut». Del PSC a Manresa i de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar.