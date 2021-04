«Evitar ser al·lèrgic és impossible, però se'n poden prevenir els símptomes»

Segons explica l'al·lergòloga Laia Farré, evitar ser al·lèrgic és impossible, «cadascú té una predisposició genètica; si tens familiars amb antecedents al·lèrgics, ja tens més números per acabar-ho sent, per exemple». Tot i així, la doctora adverteix que «encara que existeix medicació i vacunació per modificar l'evolució de la malaltia, sempre es poden prevenir els símptomes de les al·lèrgies». Comenta que és recomanable utilitzar ulleres de sol per evitar conjuntivitis. Intentar no sortir a fer esport els dies que fa molt vent, o si fa dies que no plou i hi ha molt pol·len ambiental. Recorda no portar l'aire condicionat al cotxe molt potent. I també coincideix amb l'estudi internacional que la mascareta ajuda a prevenir molts els símptomes; «és quelcom que sempre havíem aconsellat, però que ningú feia, segurament, per vergonya».