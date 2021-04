L'Ajuntament fa proves amb arbrat menys problemàtic

El regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, aclareix que els plàtans són una de les espècies d'arbres que millor tolera les dures condicions de la ciutat, que pot créixer més, que pot viure més anys i també que, a causa de la grandària de les seves fulles, és un dels arbres amb més capacitat per retirar contaminants de l'aire. Per tant, «ajuda a prevenir millor les malalties relacionades amb la contaminació.» Apunta que, en carrers mitjans o estrets de la ciutat per on sol passar gent, se n'ha minimitzat la plantació. I ara només estan fent plantades noves de plàtans en avingudes molt amples o en zones perifèriques de la ciutat, que és on poden créixer més i molestar menys.

Segons Huguet, a zones com a Cal Gravat sí que els arriben més queixes, ja que hi ha molts plàtans i són molt propers als habitatges.

Tanmateix, «altres espècies semblants també els causarien problemes, ja que el pol·len de la majoria d'arbres pot provocar al·lèrgies», explica el regidor de Ciutat Verda. «És per aquest motiu que, en els darrers anys, ja s'estan plantant arbres de moltes espècies diferents, per tal de tenir menys quantitat de pol·len d'una mateixa espècie».

Afegeix que «per exemple, a l'obra de la Fàbrica Nova, la plaça del Remei i Bertrand i Serra, s'ha introduït una espècie de la qual no en teníem cap a Manresa. És l'Aesculus x carnea ´Brioti', un fals castanyer ornamental amb la flor de color rosa, i s'han plantat també Acer x fremanii ´Autumn Blaze' (auró de fulla vermella), espècie de la qual en tenim molt pocs individus encara».

Per tant, Huguet conclou que des de l'Ajuntament ja estan al corrent de la situació i es van provant noves espècies per veure si s'adapten al clima i a les condicions de la ciutat.