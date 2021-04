Manresa ret homenatge als sanitaris per la seva lluita contra la covid

Escultura La Salut que hi ha a la plaça Simeó Selga

Escultura La Salut que hi ha a la plaça Simeó Selga ARXIU/MIREIA ARSO

"La comarca del Bages en perpètua gratitud al personal sanitari que ha lluitat amb abnegació contra el dolor i la mort durant la pandèmia per la Covid-19". Aquest és el text de la placa commemorativa que s'instal·larà aquest dissabte a la plaça Simeó Selga de Manresa per homenatjar als col·lectius i institucions vinculats a la sanitat de la comarca, que estan treballant en primera línia per combatre la pandèmia sanitària.

L'acte està impulsat conjuntament per la delegació del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa.

La descoberta de la placa se celebrarà a les 5 de la tarda i comptarà amb les intervencions de Jordi Aligué Capsada, president de la Junta comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona; Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa; Montse Vila Gangonells, delegada al Bages del Col·legi d'Infermeres i Infermers; Mercè Jubells Castelló, tresorera de la delegació del Bages Col·legi de Treballadors Socials; i Laura Serrano González, representant del col·lectiu d'auxiliars d'infermeria.

L'acte comptarà també amb l'assistència de la Presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente Guerrero, de la regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó Costa; i de membres dels grups municipals de l'Ajuntament de Manresa.

També hi assistiran representants del Col·legi de Fisioterapeutes, Col·legi de Farmacèutics, personal del servei de neteja, pacients, CATSALUT, Institut Català de la Salut, Fundació Althaia, Sant Andreu Salut, FUB, i de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, entre d'altres.

L'acte, nascut de la iniciativa d'un ciutadà anònim que es va adreçar a la delegació comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona, té l'objectiu de deixar palès l'agraïment dels ciutadans i ciutadanes pel treball, esforç i sacrifici desenvolupat els darrers mesos per tots els professionals sanitaris de la comarca, amb la voluntat que la història reculli, a través del testimoni perenne d'una placa elaborada per l'escultor manresà Ramon Oms, uns fets que ens han marcat com a societat.

La placa s'instal·la a la plaça Simeó Selga. insigne metge de la ciutat, on també hi ha l'escultura La Salut de l'artista Ramon Oms.