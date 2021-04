La PACH denuncia que l'Ajuntament només ha gastat el 61% del pressupost d'Habitatge

La PACH Bages posa de manifest que la regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Manresa va deixar de gastar el 39% de les partides que tenia pressupostades durant l'exercici del 2020. En aquest sentit, els membres de la plataforma lamenten que no es vagin exhaurir algunes de les partides en un context de crisi econòmica generada per la pandèmia de la covid-19. També apunten que els 500.000 euros aproximats que no es van gastar s'haurien pogut destinar a incrementar els pisos de lloguer social.

De fet, aquest desequilibri entre els pressupostos i la seva posterior liquidació ja va ser denunciat pel portaveu del grup del PSC a Manresa, Felip González, en el ple del mes de març. González va afirmar que al darrere del superàvit de l'Ajuntament de Manresa del 2020 hi ha «problemes de gestió» i, alhora, va manifestar que els diferents departaments han vist agreujada la seva necessitat de despesa a causa de les conseqüències de la covid.

Davant l'acusació per part del portaveu del PSC, la PACH Bages va iniciar una investigació per analitzar de quina forma es van gastar els pressupostos destinats a habitatge durant l'any 2020 i els resultats es van presentar ahir en una roda de premsa davant de Fòrum, a la plaça Immaculada de Manresa. Durant l'acte, la plataforma va afirmar que l'any 2020 l'Ajuntament comptava amb un pressupost d'aproximadament 1.345.000 euros en matèria d'habitatge. No obstant, «durant l'últim exercici, la regidoria d'Habitatge només va cobrir les partides dels sous dels treballadors municipals i de les quotes a la Seguretat Social. Per tant, ens preguntem: Quins avenços ha fet la regidoria d'Habitatge aquest any?», ressaltava un dels portaveus de la plataforma, Bernat Sorinas.

Els membres de la PACH lamentaven que, durant l'any 2020, l'Ajuntament va deixar d'invertir en àrees que consideren bàsiques per afrontar la crisi econòmica derivada de la pandèmia. «Les partides destinades a la realització d'estudis tècnics sobre la situació d'habitatge a la ciutat, al material d'oficina o a les ajudes al lloguer social no es van gastar», posava de relleu Sorinas.

Respecte el tema del lloguer social, puntualitzava que «a la ciutat la necessitat d'habitatge és greu i, quan acabi l'estat d'alarma, ens trobarem davant d'un tsunami de desnonaments». En aquest sentit, instava al consistori a «fer polítiques serioses» en matèria d'habitatge social i recordava que el parc públic d'habitatge a la ciutat «solament és d'un 0,7% aproximadament».

Els membres de la plataforma van cloure la roda de premsa afirmant que la seva voluntat és «donar a conèixer a la població la forma amb què l'Ajuntament es gasta uns pressupostos que han de servir per millorar la qualitat de vida de la gent». Per aquest motiu, van reclamar «transparència i autocrítica» al consistori.

Davant d'aquesta dada, un dels portaveus de la plataforma, Bernat Sorinas, alertava, durant la roda de premsa, que l'any 2021 «els problemes vinculats a l'habitatge s'agreujaran, ja que un cop s'acabi l'estat d'alarma els

Els membres de la PACH Bages també van aprofitar la roda de premsa per donar resposta al comunicat que les professionals de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa van difondre per les xarxes socials per mostrar el seu rebuig a les acusacions sobre presumptes actituds racistes llançades per part de la plataforma. Els integrants de la PACH van defensar el seu dret a fiscalitzar la feina de les institucions i van demanar autocrítica al departament de Serveis Socials de la ciutat.

El conflicte va començar quan els membres de la plataforma van tallar la carretera de Vic a finals de març per denunciar «les traves» que els posa l'Ajuntament de Manresa a l'hora d'acompanyar els usuaris de Serveis Socials a les reunions i, alhora, per alertar sobre «casos puntuals d'actituds racistes» per part d'algunes treballadores del departament. Després d'aquest acte de protesta i d'una entrevista que els membres de la plataforma van fer a Ràdio4 per explicar la situació, les professionals de Serveis Socials van demanar al comunicat difós per les xarxes socials «prou als atacs gratuïts, a les mentides i a la manipulació».

En aquest sentit, els integrants de la plataforma van reivindicar el seu dret a poder criticar la feina feta per part dels càrrecs públics. «La majoria de treballadores socials fan una feina impecable, però l'Ajuntament hauria d'estudiar els casos de racisme que denuncien algunes usuàries, encara que siguin puntuals», considerava un dels portaveus de la PACH, Jesús Moreno.