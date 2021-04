El PSC diu que el govern té decidit que el carrer Alfons XII es digui República

El portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, va assegurar, en el ple de l'Ajuntament de Manresa celebrat ahir, que el govern municipal ja té decidit canviar el nom del carrer Alfons XII pel de la República.

González va explicar durant la sessió que s'havien fet diverses reunions de la Comissió del Nomenclàtor -en la què es tracten els noms dels espais i equipaments públics de la ciutat- parlant de la intenció del govern de canviar el nom del carrer d'Alfons XII pel de la República.

Va dir que tenint en compte que es tracta d'un vial amb molts veïns, oficines i despatxos seria convenient consultar el veïnat perquè pugui dir la seva.

Però, segons González, fa uns dies van tenir reunió de la Comissió del Nomenclàtor «i la instrucció del govern va ser passar el corró. Teníem gairebé mig acord que faríem una consulta participativa, però no. En aquest tema el govern ja ha decidit que no hi haurà consulta. Per tant el carrer d'Alfons XII serà d'aquí a un temps el carrer de la República, un cop fets tots els tràmits».

Per al polític socialista seria millor consultar els veïns abans davant un canvi que els afectarà directament en el seu dia a dia.

El govern municipal va proposar a la Comissió del Nomenclàtor canviar el nom del carrer Alfons XII –rei d'Espanya, de la dinastia dels Borbons, entre el 1875 i el 1885–, d'acord amb el treball que s'ha estat realitzant els darrers anys en l'esmentada comissió, basat en una revisió de noms de carrers que es considera que actualment no representen els valors que identifiquen la ciutat de Manresa.

La proposta comença a donar compliment a, d'aquesta forma, la proposició aprovada al ple municipal –amb els vots a favor d'ERC, Junts per Manresa i Fem Manresa– que denunciava la sortida de l'Estat espanyol del rei Joan Carles i instava l'Ajuntament a canviar els noms dels carrers que hi ha a la ciutat en homenatge a qualsevol membre de la família reial, com és el cas de l'Alfons XII, així com a estudiar quins reconeixements personals, títols honorífics o medalles d'or ha atorgat la ciutat a qualsevol membre de la família reial, per corregir-ho.