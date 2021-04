La comunitat gitana de Manresa demana ajut al ple per preservar la seva identitat

El sociòleg Aaron Giménez Cortés va intervenir en nom del col·lectiu gitano de Manresa, fent ús del reglament de participació ciutadana, per demanar als representants polítics municipals ajut per preservar la identitat del col·lectiu gitano de Manresa.

En una sessió a la qual també va assistir el president de la Unió Gitana de Manresa, Joan García Giménez, el col·lectiu va mostrar la seva esperança que s'avanci en la lluita contra la discriminació que encara pateix i, també, en la necessària igualtat d'oportunitats.

El ple va aprovar per unanimitat que cada 8 d'abril es penjarà a la façana de l'ajuntament de Manresa la bandera representativa del poble gitano.

A més, l'Ajuntament es compromet a «fer visible el col·lectiu gitano» treballant conjuntament amb l'Associació Unió Gitana de Manresa. Aaron Giménez, en una intervenció molt aplaudida pels representants polítics, va dir que per a ell era «un somni» intervenir al ple municipal, però va aprofitar per recordar que ni tan sols hi ha treballs aprofundits sobre la història gitana de Manresa.