Manresa homenatja els professionals sanitaris que lluiten contra la covid

Plaça Simeó Selga, on hi ha l'escultura La Salut arxiu/mireia arso

Un ciutadà que ha volgut mantenir-se en l'anonimat es va adreçar a la delegació comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona per suggerir que es fes un homenatge als professionals sanitaris que lluiten contra la covid. La iniciativa va reixir. Es farà avui.

«La comarca del Bages en perpètua gratitud al personal sanitari que ha lluitat amb abnegació contra el dolor i la mort durant la pandèmia per la covid-19». És el text de la plaça commemorativa que s'instal·larà a la plaça Simeó Selga per homenatjar als col·lectius i institucions vinculats a la sanitat de la comarca, que treballen en primera línia per combatre la pandèmia. L'acte és impulsat per l'esmentat Col·legi de Metges i l'Ajuntament de Manresa.

Se celebrarà a les 5 de la tarda. Hi intervindran el president del Col·legi, Jordi Aligué; l'alcalde, Marc Aloy; Montse Vila, del Col·legi d'Infermeres i Infermers; Mercè Jubells Castelló, tresorera del Col·legi de Treballadors Socials; i Laura Serrano representant dels auxiliars d'infermeria.