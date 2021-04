Manresa grava amb bronze la gratitud envers els sanitaris que combaten la covid

Una nova placa escultòrica llueix a la plaça Simeó Selga de Manresa per homenatjar el personal sanitari que treballa a primera línia per combatre la covid-19. La descoberta de la insígnia commemorativa, firmada per l'escultor manresà Ramon Oms, es va celebrar ahir en un acte que va deixar palès el sacrifici desenvolupat pels professionals de la salut i l'agraïment per part dels ciutadans. La peça pretén ser un testimoni perenne dels fets ocorreguts des de l'arribada de la pandèmia.

La iniciativa neix d'un ciutadà anònim que mesos enrere es va adreçar a la delegació del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona amb l'objectiu de regalar a la ciutat una placa per lloar l'esforç dels equips sanitaris. La proposta va ser ben rebuda per part de la delegació del Col·legi de Metges i de l'Ajuntament de Manresa i, de seguida, es va encarregar la creació de la placa a l'escultor Ramon Oms. El resultat és una peça de bronze que realça la gratitud de la població envers els professionals de la salut.

L'acte inaugural es va celebrar ahir a la tarda amb la presència de professionals sanitaris de diferents àmbits i de representants polítics de la comarca. El primer a intervenir va ser el president de la Junta comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona, Jordi Aligué, que es mostrava satisfet per poder inaugurar la placa, però, alhora, assegurava que encara queda molt camí per combatre la pandèmia. «Avui és un dia especial per posar en valor l'esforç i el sacrifici dels sanitaris que es mantenen ferms a primera línia. A hores d'ara encara segueixen al peu del canó per lluitar contra la malaltia», ressaltava sense poder evitar emocionar-se durant la intervenció.

La delegada al Bages del Col·legi d'Infermeres i Infermers, Montse Vila; la tresorera de la delegació del Bages del Col·legi de Treballadors Socials, Mercè Jubells, i la representant del col·lectiu d'auxiliars d'infermeria, Laura Serrano, també van prendre la paraula en nom dels sanitaris. «La por regnava durant la primera onada. Tractàvem una malaltia desconeguda, amb uns equips que semblaven trets d'una pel·lícula de ciència-ficció que ens allunyaven dels pacients... El temps ha posat les coses al seu lloc, però han aflorat sentiments de tristesa i símptomes de depressió entre alguns dels companys», expressaven les tres professionals durant la lectura d'un escrit conjunt.

«No podem oblidar que els sanitaris sortien del confort de les seves llars per salvar vides», manifestava l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. «La placa serà testimoni d'aquests temps tan difícils en què els professionals de la salut, amb una actitud heroica, han lluitat contra l'avenç de la malaltia», afegia amb la mirada fixada als sanitaris asseguts a primera fila.

L'obra firmada per Ramon Oms inclou una inscripció que mostra la gratitud de la ciutadania envers el personal sanitari i unes figures amb relleu que representen al conjunt de la població. «L'objectiu és plasmar la unió de la gent en un context de pandèmia», assenyalava l'escultor Ramon Oms. Alhora, agraïa la confiança dipositada en el seu treball, ja que a la plaça Simeó Selga també es troba la seva escultura titulada La salut.

Amb la descoberta de la placa, l'espai guanya una nova estampa per homenatjar les persones que es dediquen al món de la salut.