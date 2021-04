L'Ajuntament de Manresa ha invertit 670.500 euros en tres anys en parcs infantils

L'Ajuntament de Manresa —a través de la Regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent— ha invertit en els darrers tres anys un total de 670.500 euros en la millora de parcs infantils de la ciutat i en la creació de noves àrees de joc.

D'aquests diners, 600.000 corresponen a la inversió que s'ha realitzat en els plans anuals de millora de l'espai públic, corresponents al 2018, 2019 i 2020.

A banda, també s'ha creat el parc infantil del pati del Casino (50.000 euros), que dona resposta a una demanda sorgida del pressupost participatiu, i a principis d'aquest 2021 s'ha fet un nou parc infantil al barri de Bellavista (20.500 euros), un projecte del pressupost de districtes que ha permès incrementar l'oferta actual d'aquests espais a Manresa i dotar el barri d'aquest tipus d'equipament.

El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat, ha fet una visita al parc del carrer Abat Oliba, que s'ha ampliat amb una taula de ping-pong i una aranya. El regidor ha explicat que, malgrat la situació complexa d'aquest darrer any, "s'han pogut tirar endavant tots els projectes dels darrers plans de millora" i ha avançat que "ja estan a punt els projectes del pla d'aquest 2021", que es presentaran ben aviat.

Els projectes del 2018, executats

Així, els projectes que corresponen al Pla de Millora de l'Espai Públic 2018 ja estan tots executats. Amb una inversió total de 200.000 euros, la meitat del pressupost es va destinar al parc infantil de la plaça Espanya.

Pel que fa als projectes del Pla de Millora de l'Espai Públic 2019, dotat amb 200.000 euros més, s'han fet actuacions de millora en 23 parcs, que s'han centrat en la substitució d'elements, en la substitució de peces malmeses, en l'ajust d'elements i en un tractament de superfícies per eliminar pintades o millorar la fusta en mal estat. També s'ha fet un repàs general de tots els elements de joc i una aportació de material granular a totes les àrees.

Aquestes 23 àrees de joc són: Plaça Catalunya, Sagrada Família, Sant Ignasi, Josep Vidal, plaça Joan Farrés, Cardener, plaça de l'Amistat, Selves i Carner, plaça 8 de Març, Ferrer Vidal, Sant Magí, zona poliesportiva Cal Gravat, plaça de la Reforma, Tossal del Coro, Font del Gat, Abat Oliba, Joan Brossa, La Balconada, Carrasco i Formiguera, La Talaia, Creu Guixera, Florinda i Camí Vell de Santpedor.

A banda, durant el mes de desembre també es va crear un nou espai de joc al carrer Joan Fuster. L'actuació —que ocupa una superfície de 162 metres quadrats— comprèn la substitució del paviment existent per un paviment granular, la col·locació dels elements de joc, la plantació d'arbrat per delimitar la zona de joc i la formació d'una xarxa de reg. Els elements de joc estan formats per unes estructures de fusta que combinen un gran nombre d'activitats, la qual cosa permet diferents tipus de reptes als infants.

Encara dins el pla de millora del 2019, s'ha realitzat la il·luminació del nou espai de joc del pati del Casino i s'ha instal·lat un joc d'aigua al parc de Can Font, en aquest cas amb la col·laboració d'Aigües de Manresa i el Consell del Districte Nord a través de l'Associació de Veïns de la carretera Santpedor. També recentment s'ha substituït la tanca de l'àrea de joc de la plaça de la Música.

Pel que fa al Pla de Millora de l'Espai Públic 2020, dotat també amb 200.000 euros, es preveu la millora integral del parc del Selves i Carner (75.000 euros) i del parc del Carrasco i Formiguera (85.000 euros). La resta del pressupost es destinarà a la millora i manteniment general de parcs, amb repassos de pintura, paviment i substitució de peces malmeses. Tots els projectes d'aquest pla ja s'han adjudicat i es preveu que les obres puguin començar aviat.



Les inversions