L'equipament recupera la mobilitat amb l'esperança d'agafar embranzida

Quan va arribar la pandèmia, l'Hospital de Dia de Sant Andreu va tancar les portes i, durant tretze mesos, les sales on se solen realitzar els tractaments van quedar a les fosques. Un any després, quan els sanitaris van tornar a accedir a les estances per preparar la reobertura del servei assistencial, una de les professionals es va fixar amb un detall. El full del calendari que penjava d'una de les parets encara corresponia al 13 de març del 2020.

«Encara recordo que un calfred em va recórrer per tot el cos quan vaig veure aquella imatge», explica una de les terapeutes ocupacionals de l'Hospital de Dia, Imma Ficapal. Ella, igual que la resta de professionals, celebra la reobertura de l'equipament i espera que algun dia recuperi la vida que havia tingut abans, «ja que el servei té una importància cabdal per evitar el deteriorament cognitiu i físic de les persones grans».

En la mateixa línia s'expressa la coordinadora del Servei de Rehabilitació de l'Hospital, Cecília Barnaus, que remarca que, durant aquest temps en què l'Hospital de Dia s'ha mantingut clos, «és probable que les necessitats de la gent gran hagin incrementat». En el seu dia a dia, abans de la pandèmia, atenia persones que necessitaven una atenció continuada, «ja fos perquè havien patit un ictus, una fractura o una davallada funcional», apunta. Ara també ho continua fent, però amb la vista posada en el compliment de les mesures. «Per desgràcia, no podem atendre tants usuaris, però el servei continua sent imprescindible per intentar pal·liar els efectes de l'envelliment. El deteriorament és inevitable, però sí que existeixen eines per endarrerir la pèrdua d'autonomia de la gent gran», assegura.

La directora de l'Hospital de Sant Andreu, Sílvia Graell, reconeix que la reobertura de l'equipament «és un xic descafeïnada». «Mesos enrere l'Hospital de Dia sempre estava ple de gent i dúiem a terme un treball de rehabilitació que va quedar completament estroncat a causa de la pandèmia», comenta. Alhora, assenyala que «la posada en marxa del servei feia falta, ja que moltes persones que ateníem a l'hospital han passat molt temps tancades a casa i, per tant, és imprescindible reprendre l'activitat, malgrat les mesures covid».

Els professionals de l'Hospital de Dia afronten la reobertura amb incertesa però també amb esperança de recuperar la dinàmica d'un servei important per a la rehabilitació de la gent gran. Tots ells esperen no haver de saltar-se mai més cap altre dia del calendari.