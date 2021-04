L'Hospital de Dia de Sant Andreu reobre un any després centrat en la rehabilitació

El servei de l'Hospital de Dia de Sant Andreu de Manresa torna a agafar el ritme després de mantenir les portes tancades durant més d'un any. L'activitat es va aturar amb l'arribada de la pandèmia, el mes de març del 2020, i ara es torna a posar en marxa amb mesures restrictives per evitar contagis, com l'aforament limitat al 30% o la distribució dels usuaris amb grups bombolla. Els professionals que estan al capdavant de l'equipament afronten la reobertura amb il·lusió, però, alhora, amb prudència, ja que la covid-19 encara és present i no tots els usuaris que atenen estan vacunats. Si bé afirmen que la pandèmia ha canviat la seva forma de treballar, amb atencions més individualitzades i limitades en el temps, constaten que la nova situació també els ha permès posar l'atenció en el seu principal objectiu, la rehabilitació.

Des del 6 d'abril passat, el servei d'assistència diürna ha anat recuperant l'activitat de forma gradual. Durant la visita d'aquest diari a l'hospital ja es podia veure moviment a les estances que ocupa l'Hospital de Dia i també a l'espai de rehabilitació del centre sanitari, que ara només fan servir els pacients d'aquest servei. La majoria de persones grans ateses han patit fractures, ictus o bé una davallada funcional i, a través d'aquest recurs assistencial, reben un tractament de rehabilitació adaptat a cada cas. «Obrim les portes amb moltes ganes, som conscients que som un servei essencial per a moltes persones», apunta la directora de l'Hospital de Sant Andreu, Sílvia Graell. També reconeix que reinicien el projecte amb respecte, «ja que encara no tenim tots els usuaris de l'hospital vacunats».

Les restriccions per prevenir la propagació de la covid també afecten el servei de l'Hospital de Dia. «Si abans podíem acollir una cinquantena de persones, ara el servei només pot atendre dotze pacients de forma simultània», destaca Graell. En aquests moments, l'aforament a l'equipament està limitat al 30% i els usuaris estan distribuïts en grups bombolla. «Les mesures provoquen que el nivell de socialització redueixi. Per exemple, l'espai de rehabilitació s'ha hagut de restringir per als usuaris de l'Hospital de Dia, que hi accedeixen amb grups reduïts. Mesos enrere, era un lloc on també accedien les persones ingressades a planta», recorda la directora.

La rehabilitació, en primer terme

Les mesures covid han provocat que les dinàmiques de l'Hospital de Dia variïn i, des del punt de vista dels professionals consultats, el nou funcionament els ajuda a focalitzar-se en la seva tasca de rehabilitació. Una de les terapeutes ocupacionals de l'Hospital de Sant Andreu, Imma Ficapal, explica: «Abans de la pandèmia, l'Hospital de Dia assumia un paper més social. Molts usuaris, especialment els que pateixen deteriorament cognitiu, passaven el matí amb nosaltres i dinaven al centre. Això facilitava la conciliació dels familiars de l'usuari». En aquest sentit, ressalta que «el paper de l'hospital s'assemblava més al d'un centre de dia». La pandèmia ha canviat aquesta forma de funcionament per complet, ja que ara l'Hospital de Dia no incorpora el servei de menjador i les intervencions estan planificades en una franja horària ajustada. Per tant, el pacient retorna al seu domicili després de rebre el tractament. «Si les atencions són limitades en el temps, el risc de contagi disminueix i, alhora, guanyem més espai per acollir altres persones grans que també necessiten una atenció. Es tracta de posar en primer pla la rehabilitació», fa notar Ficapal.

En aquest context, l'equipament també planteja diferents formes assistencials, en funció de les necessitats de les persones ateses. D'una banda, l'Hospital de Dia ofereix l'activitat presencial que inclou serveis com la rehabilitació funcional, la psicoestimulació, la reeducació en la marxa, la prevenció de caigudes, les cures complexes i la rehabilitació postcovid. D'altra banda, ha iniciat un servei d'activitat virtual, que preveu un tractament domiciliari que compta amb el seguiment per part dels professionals del centre. «Molts usuaris no poden venir presencialment a causa d'una malaltia, per dificultat en el desplaçament o simplement perquè prefereixen no acudir al centre per evitar riscos. En aquests casos, l'usuari pot rebre una atenció telemàtica i, des de l'hospital, es facilita a la família el material per tal que la persona atesa pugui fer els exercicis físics o cognitius des de casa», destaca Ficapal.

Tant en un tipus d'atenció com en l'altre, l'equipament va recuperant els usuaris de mica en mica. De moment, els professionals estan immersos en la fase de valoració per determinar quin tipus de tractament necessita la persona. «En funció de les circumstàncies del pacient se'l deriva a un tipus de professional o a un altre. En qualsevol cas, «es dona prioritat a les persones que requereixen una intervenció ràpida», assegura Graell. També ressalta que els equips professionals tenen molta més feina a l'hora de fer aquesta valoració, «ja que actualment també s'han de tenir en compte altres factors com l'organització dels grups bombolla i l'aforament màxim al centre».

Les patologies més tractades

Dins de l'Hospital de Dia s'acullen principalment a dos perfils diferenciats d'usuaris. D'una banda, a les persones que pateixen un deteriorament cognitiu i, d'altra banda, a les persones que requereixen d'una rehabilitació física per recuperar la mobilitat. «El perfils d'usuaris que arriben a l'Hospital de Dia continuen sent els mateixos. Respecte a les hospitalitzacions, estem detectant una incidència més greu de persones grans que han vist com la seves patologies s'han accentuat a causa de la pandèmia de la covid-19. Aquests casos encara no ens han arribat a l'Hospital de Dia, però el cert és que acabem d'arrencar; per tant, estem a l'expectativa», remarca la coordinadora del Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Sant Andreu, Cecília Barnaus.

La directora de l'hospital coincideix amb aquesta reflexió. «Als hospitals estem esperant la postcovid. A nivell de planta, moltes persones que ingressen presenten un deteriorament funcional i cognitiu avançat. Els propers mesos, veurem si a l'Hospital de Dia també es manifesten aquestes noves necessitats», destaca. D'altra banda, també posa en relleu que «cada vegada tenim una població més envellida amb unes necessitats assistencials altes». Per aquest motiu, continua la directora, «els Hospitals de Dia d'arreu de Catalunya esdevindran claus per poder atendre les persones grans que ho requereixin». «El futur dels Hospitals de Dia passa per ser més assistencials, en definitiva, més clínics i, alhora, per saber organitzar-nos i arribar a un nombre més alt de persones», finalitza.

L'Hospital de Dia de Sant Andreu de Manresa ofereix, entre altres serveis, una atenció a les persones grans que presenten deteriorament cognitiu. Els professionals utilitzen diferents fórmules per estimular la memòria i l'agilitat mental dels pacients a partir d'activitats dinàmiques que impliquen la participació de l'usuari. Un dels exercicis proposats pels sanitaris és el reconeixement d'una sèrie d'imatges que corresponen al procés de fer un suc de taronja natural