La PAHC acusa Ajuntament i Mossos de fer trampes

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca (PAHC) va denunciar ahir la connivència entre Serveis Socials de l´Ajuntament de Manresa i Mossos d'Esquadra, a més a més de la Justícia, per desnonar una família al carrer Sant Fruitós de la capital del Bages. Mentre la família era en dependències de Serveis Socials per buscar una solució al seu cas, una comitiva judicial a qui acompanyaven agents dels Mossos d'Esquadra, van ordenar canviar el pany de la porta. «Ens han parat una trampa» van assegurar membres de la plataforma que s'havien concentrat davant l'edifici per intentar evitar el desnonament.

Es va produir a l'edifici del número 19 del carrer Sant Fruitós, a prop de la plaça Catalunya. Dues furgonetes de l'operatiu dels Arro dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar al lloc dels fets, però no van intervenir. La casa té tres pisos ocupats. Ningú no sap res dels veïns de dos dels pisos, mentre que els del tercer, 3 adults i un adolescent, són els que es van desallotjar. Van marxar ahir a casa d'un familiar i van acceptar el compromís de Serveis Socials de buscar una solució abans de finals de mes.

Algunes pertinences, les més bàsiques, se les van endur en previsió que fossin desallotjats. La resta se les podran emportar en el termini d'un mes, segons l'acord amb què van arribar amb la propietat de l'immoble, amb qui la PAHC volia negociar un lloguer social. «Ha sigut impossible».