Ampans reforça el servei de manteniment de l'Agulla durant l'estiu

Aigües de Manresa ha encarregat a Ampans el servei de consergeria del parc de l'Agulla durant els mesos d'estiu, que és quan hi ha més afluència de gent. L'acord és fruit de la col·laboració entre les dues entitats per fomentar la inclusió social.

Des de Setmana Santa que el nou servei de reforç del manteniment del parc ja és operatiu. Aques servei consisteix en el buidatge de papereres, el tancament del parc i el reforç informatiu de les mesures de seguretat sanitàries.

Les precaucions que han de prendre els visitants del parc per evitar la propagació de la covid són:



Mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions.

L'ús obligatori de la mascareta pels majors de 6 anys.

No es permet menjar ni beure en espais públics.

Els lavabos tenen un aforament màxim d'una persona.

Els parcs i jardins no es poden utilitzar a partir de les 8 del vespre.



També hi ha recomanacions específiques per a la zona infantil com evitar aglomeracions, assegurar-se que els nens i nenes es rentin amb aigua i sabó o bé gel hidroalcohòlic abans d'entrar i després de sortir del parc o l'ús de les mascaretes a partir dels 6 anys.

Abans de la pandèmia Ampans ja s'havia fet càrrec de reforçar el manteniment del parc de l'Agulla. Ara hi tornen. El pla ocupa cinc persones dels serveis laborals de l'entitat en diversos torns horaris de cap de setmana i d'estiu.