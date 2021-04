El consistori no creu que calgui crear més aparcament per a la futura seu del Govern

La futura seu de la Generalitat a Manresa, l'Edifici Generalitat a la Catalunya Central, situat al Centre Històric, només tindrà 21 places d'aparcament que es destinaran a la flota de vehicles de la delegació. Els funcionaris que hi treballaran, fins a 250, i els ciutadans que s'adrecin a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a fer algun altre tràmit «podran utilitzar els aparcaments ja existents», ha recordat l'Ajuntament, que no considera necessari preveure més places d'aparcament de les que hi ha ara. Tampoc no preveu fer-hi arribar el transport públic.

A Manresa hi ha cinc aparcaments de titularitat municipal que disposen de 1.175 places: Centre Històric (218 places), La Seu Centre -Reforma- (350 places), Puigmercadal (105), plaça Porxada (279) i Quatre Cantons (223). El de la Seu i el de la plaça Porxada estan gestionats a través d'una concessió i els altres tres els gestiona l'empresa municipal Fòrum.

Segons informa l'Ajuntament, són pàrquings que disposen de places de rotació i d'abonaments específics per cobrir diferents necessitats (matí, tarda, 24 hores...), de manera que una mateixa plaça pot donar servei a més d'un vehicle en diferents franges.

160 abonaments vacants

En concret, remarca, per als abonaments de matí, hi ha places disponibles a tots els pàrquings, amb entre 30 i 50 places (excepte el Puigmercadal, que està més ple). Agafant una mitjana de 40 places per a cadascun dels quatre aparcaments existents (deixant fora el Puigmercadal pel motiu exposat), significa que al matí hi ha 160 abonaments vacants.

L'Ajuntament comenta que també cal tenir en compte que «hi ha aparcaments dissuasius als accessos a la ciutat, que es poden combinar amb el transport públic urbà per anar al centre, així com aparcaments de titularitat privada (que en són molts) i aparcaments lliures (per exemple, a la Via de Sant Ignasi, on també hi ha un aparcament habilitat). I transport públic que arriba al centre. I també cal tenir en compte que molta gent de la mateixa ciutat pot optar per anar a treballar a peu».

Per tot plegat, «no es preveuen problemes de mobilitat en aquest sentit» ni tampoc considera que sigui necessari fer-hi arribar el transport públic. «De moment, l'accés del bus dins del casc antic està descartat, perquè les dimensions dels carrers no ho permeten. Actualment, hi ha un ampli servei de transport públic amb parades properes: L4, Piscines; L1, L2 i L3, carrer d'Àngel Guimerà; L8 i L5, estació de tren de Rodalies (amb accés directe des de l'ascensor públic de l'aparcament Seu Centre a la Reforma). I els serveis interurbans de Valldaura».

Recordem que l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants fa anys que reclama la posada en marxa d'un microbús que pugui accedir al Centre Històric. Un projecte que formava part del Pla de Govern de Manresa 2016-2019, que va dir que ho estudiaria.

Cotxes a la Baixada de la Seu

Demanat sobre el fet que la Baixada de la Seu (on anirà la futura seu de la Generalitat) estigui molts dies plena de cotxes -algun dels quals de regidors de l'Ajuntament- malgrat les pilones que en barren el pas, que gestiona la Policia Local, i com pot complicar això el moviment de gent que s'hi generarà, l'Ajuntament recorda que «es va convertir en illa de vianants el 2013, amb un sistema de pilones que permet l'accés a aquells vehicles que compleixen alguna de les excepcions: bombers, cossos de seguretat, ambulàncies, vehicles per a prestació de serveis municipals, càrrega i descàrrega d'immobles situats a la illa (màxim 30 minuts), celebracions a la Seu (casaments, enterraments, etc), esdeveniments extraordinaris (fires, etc), els preveres i residents que prestin servei a la parròquia amb freqüència, assistència a reunions o assajos (etc) de les entitats i associacions vinculades a la parròquia, i membres de la corporació municipal en exercici de les obligacions inherents al càrrec (dues places)».

La futura seu de la Generalitat a Manresa que ocuparà l'edifici dels antics jutjats, a la Baixada de la Seu, juntament amb l'antiga seu de Creu Roja Manresa al carrer de Galceran Andreu i, en aquest mateix vial, un solar i dues finques més, tindrà una superfície total construïda de 7.083 m2 i un pressupost de 12,6 milions d'euros, IVA exclòs. Entrarà en funcionament el primer semestre del 2026.

De l'edifici, que combina la pedra i el vidre, en destaca la permeabilitat. Tindrà dues entrades pel carrer de la Codinella, una de les quals anirà directament l'Oficina d'Atenció Ciutadana; i dues a la Baixada de la Seu. A més , a la banda del parc de la Seu hi haurà una obertura que també permetrà entrar i sortir de l'edifici, que tindrà un pati interior amb una coberta de vidre. El projecte arquitectònic el signa la UTE entre CDB Arquitectura i RFArq Arquitectes.