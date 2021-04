Fem Manresa demana a ERC i Junts que rectifiquin per les acusacions de racisme

Fem Manresa ha demanat a l'equip de govern d'ERC i Junts que faci autocrítica i rectifiqui el seu posicionament en relació a les denúncies d'actituds racistes puntuals d'algunes treballadores socials i que en alguns casos es vulnerava el dret de les persones que van a Serveis Socials a ser acompanyades.

El grup municipal d'oposició fa aquesta petició per la resposta de l'Ajuntament "dient que des de Serveis Socials tothom ho fa tot correctament, sense deixar cap espai per l'autocrítica ni per a la revisió del funcionament d'aquest servei de l'administració municipal", expliquen.

Fem Manresa es mostra convençut de l'esforç de l'equip de Serveis Socials per donar resposta, amb pocs recursos, a les greus situacions en les quals es troben les persones que atenen. Manifesta ser conscient conscients que vivim en una societat on el racisme és un element estructural generalitzat i, per tant, "entra dins allò esperable que en algun moment o altre totes puguem dir o fer alguna cosa que és percebuda com a racista o discriminatòria".

En aquest sentit, consideren que cal ser conscients que una de les actituds bàsiques per aprofundir en l'antiracisme és que quan una persona racialitzada o d'origen estranger manifesta sentir-se discriminada el que s'ha de fer és demanar disculpes i preguntar com fer-ho millor, focalitzant en la millora del protocol de treball que ho eviti.

Afirmen que a una treballadora social que té davant una persona en situació de vulnerabilitat li pot semblar normal, fins i tot pot estar dins els protocols d'actuació definits, preguntar a una persona estrangera per què no torna al seu país d'origen. Però no li demanaria mai a una persona autòctona per què no emigra. Fem Manresa creu que cal que tots plegats revisem els prejudicis i les idees preconcebudes.

També defensa que correspon a l'Ajuntament assumir un paper protagonista en aquest sentit, especialment, en la formació i acompanyament a les treballadores dels serveis públics de l'Administració, i dotar-les dels recursos necessaris per prestar una bona atenció.

Fem Manresa mostra el seu convenciment que s'ha perdut l'oportunitat per parlar de racisme i de com es combat. "Que t'acusin de racisme no és una acusació gravíssima. És una oportunitat per revisar-te i aprendre i així és com s'ho hauria d'agafar l'Ajuntament", afirma.

I això és així perquè "qualsevol actuació de l'Ajuntament ha de poder ser analitzada i criticada i és responsabilitat de la institució donar comptes de l'activitat i mostrar la feina que es fa de forma transparent. Qualsevol ciutadana té el dret de denunciar qualsevol fet i l'administració té l'obligació de treballar per resoldre-la", defensa.