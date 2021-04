SOS Racisme i la PAHC insisteixen a denunciar discriminacions a Manresa

SOS Racisme i la PAHC Bages consideren «inadmissible i del tot insuficient» la resposta que s'ha donat per part de la regidora de Serveis Socials, Mariona Homs, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, a les denúncies de «situacions discriminatòries que fa anys que duren» en l'àmbit dels serveis socials municipals.

Consideren especialment preocupant que la resposta de la regidora de Serveis Socials hagi estat que «les usuàries que detectin actituds racistes, tenen una bústia per a denunciar-ho».

Per a SOS Racisme i la PAHC, aquesta resposta mostra primer, la poca voluntat política en donar una solució efectiva a les problemàtiques identificades, i segon, el profund desconeixement de la precària situació de moltes de les persones que, malauradament han d'acudir en aquest servei, i que no disposen de mitjans i les competències suficients per fer servir aquest canal.

Per tant, creuen que si aquest és l'únic mecanisme de fiscalització del servei que es pretén utilitzar des de la institució, «s'està deixant conscientment al marge un gruix important de les usuàries».

Subratllen que l'equip de govern va ratificar aquesta resposta etiquetant la denúncia feta a l'administració pública com a inadmissible. «Trobem gravíssim aquest posicionament, ja que creiem que els serveis públics han d'estar sempre fiscalitzats per la ciutadania», afirma la Plataforma.

Manca d'autocrítica

Asseguren ser plenament conscients i volen remarcar, que no és una situació que es doni únicament a Manresa, o que aquí sigui més greu que a altres ciutats. Insisteixen que el racisme és estructural i afecta totes les esferes de la nostra societat, incloent les institucions públiques.

Consideren, però, que especialment els Serveis Socials necessiten ser espais de seguretat i d'apoderament per a les seves usuàries. «Estem vivint moments de màxima complexitat i de molta precarietat, no ens podem permetre que la gent que es dirigeix allà hagi de viure situacions de racisme que dificulten encara més la seva situació». Per això reclamen solucions reals que garanteixin «que caminarem cap a l'eradicació de totes les actituds discriminatòries a l'administració pública i assegurar que totes les persones rebin un tracte digne».

Reclamen garantir el dret de les persones usuàries dels serveis socials a ser acompanyades per una persona amb les competències adequades per tenir una bona traducció i assegurar l'accés a tota la informació durant les seves visites. També, que s'asseguri i es vetlli per un tracte digne, respectuós i sense paternalismes ni qüestionaments a totes les persones usuàries dels Serveis Socials de Manresa.

Afegeixen que cal dissenyar de forma urgent mecanismes de denúncia efectius i adaptats a les necessitats dels usuaris, i per tant, «a les persones que viuen situacions de racisme i altres vulneracions als serveis municipals de l'Ajuntament de Manresa».

Segons la PAHC i SOS Racisme, la resposta per part de l'Ajuntament mostra «la manca absoluta d'autocrítica i de menyspreu cap a les persones que han fet el pas –gens fàcil– de denunciar públicament les situacions de discriminació quotidianes i sistemàtiques que viuen que són fruit del racisme estructural de la nostra societat i les nostres institucions».