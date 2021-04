Foment planifica crear un taller per als trens de Renfe a l'estació de Manresa

L'estació de Renfe de Manresa podria fer un important salt endavant aquesta propera dècada com a enclavament ferroviari si es compleixen els compromisos que ha adquirit el ministeri de Foment en el recentment presentat Pla de Rodalies 2020-2030. En concret, pel fet que aquests plans preveuen i projecten que la capital del Bages disposi d'uns nous tallers per a la xarxa de la companyia a Catalunya, lligada alhora a una ampliació de vies. Cal tenir molt present que aquest Pla de Rodalies és, ara com ara, un document molt generalista, que si bé fa un llarg llistat d'intervencions al conjunt de les línies, més enllà de l'enunciat no detalla gens ni els projectes que s'hi recullen, ni tampoc el calendari per a la seva materialització al llarg d'aquests propers deu anys.

En aquest sentit, fonts d'Adif han explicat a Regió7 que d'aquesta actuació que podria canviar notablement la fisonomia de l'estació de Manresa no es disposa de cap aproximació (estudi previ o avantprojecte) que permeti insinuar quina envergadura tindrà. L'únic concret és que la seva materialització es preveu per a la segona fase del pla (entre el 2016 i el 2030). Tanmateix, les mateixes fonts han posat en relleu que la dotació d'aquest espai i servei de tallers pot suposar un guany «molt important» per a la ciutat i per a l'operativitat de la línia R4 des del Bages. Tot i que no hi ha concreció, sí que es pot dir que es tractaria d'una instal·lació per a l'estacionament i manteniment dels trens, com les bases que actualment ja té la companyia a Cornellà, Montcada, Mataró, Vilanova i la Geltrú i Sant Andreu Comtal. De manera que, segons les mateixes fonts, tindrà com a aspectes positius que «generarà una activitat i, per tant, llocs de treball directes» i que, de cara al funcionament de la línia, «facilitarà la seva operativitat, sobretot a l'àrea del Bages, ja que en cas d'una incidència», sobretot causada per l'avaria d'un comboi, «des de Manresa es podrà reaccionar amb més agilitat i rapidesa». L'aposta d'Adif i Renfe és situar aquests tallers a les capçaleres de les línies, per guanyar aquesta operativitat. Així, el mateix pla també preveu fer-ne el el mateix període a Sant Vicenç de Calders (a l'altre extrem d'aquesta R4).

No està definit, però, ni a quin lloc s'ubicarien concretament aquestes instal·lacions dins de l'àrea de l'estació de Manresa, ni quins canvis suposaria en la composició de la platja de vies.

Més velocitat, sense concreció

Un altre dels compromisos que es recullen en aquest Pla de Rodalies 2020-2030, tot i que amb igual manca d'especificació més enllà de l'enunciat, és el que es presenta com un «augment de la velocitat comercial de la línia Barcelona-Manresa». És a dir, una reducció del temps de connexió entre la capital del Bages i l'àrea metropolitana, que és la reivindicació més històrica del territori en matèria ferroviària. Una demanda que es concreta en la necessitat de situar aquest trajecte per sota de l'hora, fita que actualment queda molt lluny.

En aquesta línia entre el Bages i la capital catalana es disposa en dies laborables d'un total de 74 expedicions repartides a parts iguals entre tots dos sentits. Si agafem com a estació de referència de Barcelona la de Plaça de Catalunya, el 92% d'aquests serveis ofereixen un temps de trajecte que es mou en un ventall entre 1 hora i 17 minuts i 1 hora i 25 minuts.

El 8% restant són els tres ràpids. Però es concreta en només tres expedicions en cada sentit que, a la pràctica, no han acabat suposant el que es va anunciar quan es van posar en marxa, perquè el deteriorat estat de la línia els ha alentit. Parlem dels trens semidirectes que es van implantar el gener del 2014, i que havien de salvar la distància entre Manresa i Plaça de Catalunya en un temps d'entre 63 i 64 minuts.

És a dir, encara per damunt de l'hora. Però és que la realitat (i així és constatable en els horaris que es poden consultar de Rodalies Renfe), és que aquest viatge es cobreix actualment en 1 hora i 9 minuts.

Tanmateix, el departament de Territori de la Generalitat (que és qui fa cinc anys va promoure la implantació d'aquests semidirectes), agafa com a referència de connexió entre Manresa i el centre de Barcelona l'estació de la Sagrera (a distància inferior que la de Plaça de Catalunya). En aquest cas, els trajectes tenen actualment una durada d'1 hora i 1 minut.

De les 26 estacions que separen la capital del Bages de la de l'Hospitalet, aquests semidirectes (tres en cada sentit) s'aturen en 8: Sant Vicenç, Terrassa, Sabadell Centre, Sant Andreu Arenal, la Sagrera-Meridiana, Arc de Triomf, Plaça de Catalunya i Sants.

El ministeri de Foment inclou entre les previsions d'inversió per a aquesta dècada la construcció del túnel del turó de Montcada a l'R4, tot i que fins ara no es disposa tan sols ni d'un estudi previ. Es tracta d'una infraestructura que fa una dècada que es reclama des del Bages, ja que es considera cabdal per contribuir a reduir d'una manera efectiva el trajecte en tren fins a l'àrea metropolitana i el centre de Barcelona. Es tracta d'una construcció que ha d'assumir el ministeri de Foment, que fins ara ha quedat en l'aire i sense un horitzó concret, però que el Govern català situa entre les intervencions clau en la millora i potenciació de la xarxa ferroviària. De fet, la Generalitat el va incloure també en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, publicat aquest any. Aquest túnel de Montcada i Reixac va aparèixer per primer cop en un estudi de l'any 2007 elaborat per una consultora per encàrrec del Consell Comarcal del Bages, i dos anys més tard quedava recollitia també el Pla d'Infraestructures Ferroviàries 2008-2015, que el 25 de febrer del 2009 va presentar en un acte a Barcelona el llavors secretari d'Estat de Planificació i Relacions Institucionals, Víctor Morlán.

En el Pla Específic de Mobilitat del Vallès es quantifica la construcció d'aquest túnel en uns 185 milions d'euros. I?s'hi descriu que consisteix en la construcció d'un nou túnel per sota del Turó de Montcada (2,5 km) que «permetrà un estalvi de temps important en els desplaçaments entre Manresa i Barcelona». Es concreta que evitaria el pas de la línia R4 pel municipi de Montcada, on actualment realitza 3 parades, i que es preveu que serveis semidirectes des de Manresa utilitzin el túnel, realitzant parades únicament a Terrassa i Sabadell.