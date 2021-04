«Hem vist dos trombes en gent vacunada que han resultat ser falses alarmes»

Cap de la unitat d'hematologia d'Althaia. Altés defensa que cal vacunar-se contra la covid tot i l'evidència que fàrmacs com l'AstraZeneca o la Janssen poden causar trombes en casos excepcionals

«La gent ha de tenir molt clar que el problema de la covid, que no només és sanitari sinó que té repercussió en tots els àmbits, no ens el traurem de sobre si no és vacunant-nos». Albert Altés és el cap de la unitat d'hematologia de la Fundació Althaia de Manresa i president de la Societat Catalana d'Hematologia. Afirma que tot i que hi ha una relació entre les vacunes AstraZeneca i la de Janssen i alguns casos de trombos, qualsevol demora en la vacunació de la població serà letal. «El mínim risc està compensat per un grandíssim avantatge». Recomana vacunar-se sense por. És «l'única forma de sortir» de la pandèmia, insisteix.

Què és un trombe?

Un trombe és un coàgul. És a dir, la sang es compacta fent una massa sòlida dins un vas sanguini. Pot ser un vas arterial o venós. Si la sang es solidifica i forma un coàgul dins el torrent sanguini el que fa és interrompre el flux de sang i això produeix un problema que es coneix com trombosi o una embòlia quan aquest trombe es mou i impacte en algun lloc impedint la circulació de la sang.

Pot ser greu?

Pot ser lleu i pot ser molt greu. Depèn sobretot del territori que afecta. Si per exemple és un trombe que exclusivament afecta una cama, aquesta s'infla, fa mal i té uns efectes locals. Però no és una situació extremadament greu. Però si aquest mateix trombe es desprèn i va parar al pulmó i provoca una embòlia pulmonar, llavors tenim el problema que s'interromp la circulació justament des del cor cap el pulmó i llavors el cor fracassa. Si la trombosi es dona en una vasos cerebrals o en uns vasos importants del fetge això pot generar conseqüències molt greus. És important en relació a on es produeix.

Llavors què fem?

El que fem d'entrada és vacunar a tothom que es pugui. També amb AstraZeneca i en qualsevol de les vacunes que tenim, perquè qualsevol demora és molt més letal que aquests efectes. Jo crec que no hi ha ni un professional que jo hagi sentit que hagi dit una cosa diferent. Els efectes adversos que causa aquesta vacuna són tan aïllats, tan pocs, que s'ha de recomanar la vacunació sense reserves.

La gent ha agafat por, però...

Alguna cosa, globalment, no s'ha fet bé. Perquè s'ha fet una muntanya d'una cosa que és un gra de sorra. S'ha transmès a la població un problema que és menor. És tan poc freqüent que realment no té massa importància, però s'ha amplificat d'una forma brutal. I algunes accions que han decidit governs, no només els d'aquí sinó els d'altres països, sincerament crec que no han ajudat gens.

Com per exemple suspendre la vacunació o l'administració de segones dosis ?

Hi ha un organisme europeu, L'EMA, que té per funció justament valorar aquestes coses. Igual que la FDA als Estats Units . Són organismes molt sòlids, amb persones tremendament preparades per valorar què fer o què no fer. En cap moment l'EMA no ha donat cap indicació perquè s'aturi la vacunació amb AstraZeneca. En canvi diversos governs, entre els quals el nostre, van decidir fer-ho. Quin missatge dones a la població?. Agafa por a la vacuna. I no només a aquesta, sinó a totes. Els missatges que s'envien no són tranquil·litzadors quan realment hauríem d'estar 100 % ocupats en vacunar tothom.

Si una persona pateix un trombe, què se li pot dir?

Ara sabem moltes més coses que no sabíem fa un mes. Sabem com diagnosticar si realment aquesta trombosi està lligada a la vacuna i quin és el tractament més adequat. Els metges que devien veure les primeres no sabien res de tot això. Ara sí. I per tant podem fer un tractament per minimitzar al màxim els problemes que puguin donar.

Per què unes vacunes poden provocar trombes i altres no?

S'anirà aclarint. L'AstraZeneca i la Janssen tenen un procés de producció similars. Estan basades en un adenovirus. En canvi les altres vacunes, de les quals s'han escrit articles que diuen que també en causen però jo diria que són diferents, estan fetes amb un altre mecanisme. Això fa pensar que potser aquest virus que s'ha utilitzat té a veure amb fenòmens d'aquest tipus. És a dir, que pel motiu que sigui aquest tipus de tecnologia, no ja la vacuna sinó l'adenovirus, ens pot donar aquest problemes. Si és així s'haurà de buscar el lligam i veure què passa.

Les vacunes en general causen efectes secundaris ?

Les vacunes, qualsevol fàrmac i fins i tot qualsevol cosa que es fiqui dins el nostre cos en poden causar. Hi ha persones que mengen fruits vermells i fan una crisi. O si els pica una abella... El que passa és que quan compares el risc i el benefici el desequilibri és tan brutal que no hi ha dubte que les vacunes són beneficioses. Juntament amb la higiene és el que ha salvat més persones a la història de la humanitat. Segur que la vacuna de la varola va fer algun efecte advers. O la de la polio. Amb les vacunes hem destrossat malalties que pràcticament han desaparegut.

El risc, doncs, sempre hi és...

I ha una frase que m'han dit algunes persones que trobo molt encertada. Diu que viure és un esport de risc amb al 100 % de mortalitat. En el moment que neixes tens el risc de morir, i al final et moriràs.

Creu que la vacunació ha frenat la transmissió de la malaltia?

Estic convençut que conforme la vacunació vagi avançant i hi hagi més població vacunada veurem que la infecció anirà frenant. Tothom esperava una nova onada i segons diuen no ha sigut així. I per Setmana Santa la gent va sortir tot el que va poder i més d'una bombolla es va trencar. No hem vist aquest efecte com altres vegades, i això vol dir que alguna cosa funciona. Pot ser la vacunació. En la població que s'ha anat vacunant la malaltia està desapareixent. Ho estem veient a les residències, a la gent gran i als propis professionals sanitaris.

Han vist algun cas de trombo causat per la vacuna?

Hem vist dos casos que han sigut falses alarmes. Eren persones que havien rebut la vacuna les dues últimes setmanes i que havien fet una trombosi. No precisament a algun lloc molt estrany. Es va desestimar que fossin trombosis lligades a la vacuna. Ja estem preparats. Tindrem casos sospitosos. Ara es vacuna gent a partir de 60 anys amb AstraZeneca, i és precisament la franja d'edat on hi ha més trombosis. És una patologia freqüent, però en aquests dos casos no hem trobat proves que les relacionin amb la vacuna. Per estadística, si es vacunés amb AstraZeneca tota la població de l'àrea d'influència d'Althaia, més de 250.000 persones, no veuríem cas cas.