Manresa fa la segona acollida de persones ambaixadores de la ciutat

El segon dels actes d'acollida de persones ambaixadores de Manresa s'ha celebrat aquest dijous al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Dinou professionals, de perfils diferents, han estat reconeguts per la ciutat on han nascut o hi estan directament vinculats. Són persones que projecten Manresa i fan créixer el sentiment de pertinença a la ciutat.

L'Ajuntament, davant de commemoracions com Manresa 2022 o d'altres que hi pugui haver més endavant, considera que les persones ambaixadores ajuden a fer més visibles aquests esdeveniments. L'acte d'avui l'ha presidit l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet Piqué.

El programa de persones ambaixadores tindrà continuïtat anual amb l'objectiu que, primer de tot, la ciutat conegui el seu capital humà, amb important projecció en l'àmbit català, estatal i internacional.

Per raons associades a la situació sanitària, s'han fet dues recepcions: la d'aquest dijous i la del 9 d'abril, ambdues de 19 persones, algunes via videoconferència per la impossibilitat que es desplacessin fins a l'Ajuntament de Manresa. Les característiques de les persones reconegudes són molt diverses i procedeixen de sectors com l'art, el disseny, l'empresa, el periodisme, la ciència o l'educació.

Aquest dijous s'han reconegut Ignasi Avila Rodríguez, atleta i ciclista paralímpic; Eva Bach Cobacho, pionera en educació emocional; Manel Camp Oliveres, músic; Lucía Caram Padilla, monja i activista al costat dels vulnerables; Pere-Joan Cardona Iglesias, metge, investigador biomèdic; Manel Fontdevila Subirana, humorista gràfic; Àngels Freixanet Picanyol, escultora; Pere Miró Sellarès, director adjunt del COI; Valentí Oviedo Cornejo, director general del Gran Teatre del Liceu; Mireia Pintó Garriga, mezzosoprano; Francesc Sòria Mesa, periodista esportiu de TV3; Míriam Ponsa Prat, dissenyadora de moda; Maria Picassó Piquer, il·lustradora; Núria Rial Santiago, soprano; Jordi Ribas Corbera, vicepresident corporatiu a Microsoft; Genís Sinca Algué, escriptor i periodista; Xavier Serrano Sanjosé, locutor, músic i f otògraf; Natxo Tarrés Garcia, músic i David Victori Blaya, cineasta.

Les altres persones ambaixadores que van ser acollides el 9 d'aquest més són Marc Buxaderas Escolà, activista al costat dels discapacitats; Ignacio Cirac Sasturain, físic; Joan Creus Molist, exjugador del TDK Manresa; Miki Esparbé Gener, actor; Manel Estiarte Duocastella, exwaterpolista; Antoni Esteve Cruella, farmacèutic; Lurdes Fisa Saladrigas, artista; Núria López Bigas, investigadora; Jordi Ludevid Anglada, arquitecte; Núria Malé Espinalt, dissenyadora; Laia Masramon Vendrell, pianista; Ander Mirambell Viñas, olímpic d'skeleton; Alba Martínez Armengol, dissenyadora; Ignasi Ribas Canudas, astrofísic; Marta Roqueta Fernández, escriptora; Martí Saballs Pons, periodista; Jordi Sardans Galobart, científic; Núria Tió Peig, atleta i dinamitzadora; Loles Vives Jorba, atleta màster.



Els missatges

En els parlaments, els ambaixadors s'han compromès a seguir fent la tasca de dur el nom de la ciutat al món, cadascun des del seu àmbit. Cosa que per exemple Pere Miró, director general adjunt del COI, explicava que ja ha fet, els darrers 39 anys, en els 167 països del món en què ha viatjat per qüestions de feina. O l'esportista paralímpic Ignasi Ávila, que ha esmentat que ha tingut l'honor de portar el nom de Manresa a llocs com Sydney o Nova Zelanda i que ara torna a la ciutat per relaxar-se, en períodes de vacances.

Sor Lucía explicava que tot i haver nascut a Tucumán, fa 27 anys que és "manresana per elecció pròpia" i que és a la ciutat on va fer la professió monàstica, "que vindria a ser el casament de les monges amb Déu. Jo em vaig posar l'aliança en aquesta ciutat".

L'escriptor i periodista Genís Sinca i l'acuditaire Manel Fontevila han definit Manresa com el seu "epicentre creatiu", el lloc on s'han inspirat per fer les seves creacions, i també la dissenyadora de moda Míriam Ponsa ha remarcat la importància que té per ella "viure i treballar a la mateixa casa on la meva besàvia", qui va iniciar la nissaga familiar dedicada al tèxtil, el segle XIX.

Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft i que fa 30 anys que viu als Estats Units, ha remarcat la importància que té Manresa arreu del món, ja que la ciutat dona nom a múltiples centres i equipaments del món jesuïta, com ara a l'institut on van estudiar els seus fills, a Seattle, on "quan vaig dir que sóc de Manresa em tracten com una celebritat". Ribas també ha evocat l'origen familiar, a la via de sant Ignasi, ben a prop de la Cova. En la mateixa línia, el metge i investigador Pere Joan Cardona ha rememorat les olors i les sensacions que de petit vivia ben a prop de casa seva, al barri antic o a la riba del Cardener.

La mezzosoprano Mireia Pintó ha expressat el desig que el projecte d'ambaixadors i Manresa 2022 serveixi d'inspiració per caminar cap a una societat en què els valors i l'espiritualitat substitueixin els egoismes, mentre que el periodista Francesc Sòria ha aprofitat també per demanar que el projecte d'ambaixadors serveixi per treballar conjuntament per una ciutat millor: més verda, ben comunicada i inclusiva. El músic i activista Natxo Tarrés ha fet extensiu el reconeixement a la resta de membres de Gossos i ha remarcat la importància de tenir present el context global de transformació en què ens trobem.

El locutor i artista Xavier Serrano ha explicat que "potser Manresa no és la ciutat més bonica del món, però és la meva, i on hi ha les persones que estimo", mentre que el cineasta David Victori ha qualificat la ciutat "d'inspiradora", ha dit que és "ni massa gran ni passa petita" i ha celebrat que hagi estat "la rampa d'enlairament" de tantes persones que han pogut fer realitat els seus somnis. La pedagoga Eva Bach ha afirmat que porta al cor la ciutat on va néixer, així com Núria Rial, nascuda el dia de la Llum i que confia que Manresa 2022 serveixi per continuar rellançant la ciutat arreu del món.

Igualment, el compositor Manel Camp ha assegurat que està orgullós que "a tots els programes aparegui sempre com a pianista manresà", mentre que l'escultora Àngels Freixenet s'ha mostrat orgullosa de, tot i no ser manresana de naixement, haver pogut exercir la seva professió durant més de 50 anys des d'aquesta ciutat. Al seu torn, la il·lustradora Maria Picassó ha afirmat que, tot i no viure actualment a Manresa, és un goig mantenir-hi la vinculació col·laborant amb mitjans locals o fent classes a "persones que esperem que siguin futurs ambaixadors". El director del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, ha remarcat la responsabilitat que, per als ambaixadors i pel conjunt de la ciutat també representa mantenir i preservar els valors positius que el projecte i l'acte d'avui han posat en relleu.

"Continueu dient amb orgull que sou de Manresa"

Com en la primera recepció, l'acte, que ha estat presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, l'ha obert el regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet Piqué, que ha explicat que la ciutat de Manresa "vol ser un pòsit de valors molt diversos: acollida, creativitat, complicitat, curiositat, equilibri, esforç, intercanvi, pertinença, empatia; emmarcats tots ells en un concepte que és motor i referència: la transformació", fent referència a la Manresa d'Ignasi de Loiola i al projecte 2022. El regidor també ha destacat que les persones ambaixadores porten el nom de Manresa "més enllà dels límits de la ciutat" i ha assegurat que "són l'exemple de la millor Manresa", la qual cosa avui s'ha tornat a demostrar "a l'acceptar voluntàriament exercir d'ambaixadors d e la ciutat".

En la mateixa línia, l'alcalde Marc Aloy Guàrdia, que ha clos l'acte, els ha traslladat, en nom de la ciutat, "l'estima i l'agraïment". Així mateix, els ha animat a "continuar exercint de manresanes i manresans, com ja heu fet fins ara; aquest 2022 i més enllà". I ha afegit: "desitgem que continueu aconseguint èxits rellevants i que continueu dient amb orgull que sou de Manresa".