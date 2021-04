La nova Via de Sant Ignasi s'acaba del tot després d'un any i mig d'obres

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, acompanyat de regidors i regidores de l'Ajuntament, representants d'entitats, veïns i veïnes, faran aquest divendres a les 6 de la tarda una passejada per la Via de Sant Ignasi,plaça del Remi i avinguda Bertrand i Serra, un cop s'han donat per finalitzades definitivament les obres d'urbanització.

Els treballs, iniciats el setembre de 2019, han representat l'actuació urbanística més ambiciosa dels darrers anys a la ciutat, amb una inversió de prop de 3.330.000 euros que han permès la transformació de 13.000 metres quadrats d'espai públic. Després d'un any i mig de treballs, aquesta actuació es dona per acabada i s'obre completament a la ciutadania.

L'actuació, juntament amb les obres d'urbanització que ja es van dur a terme al carrer Vidal i Barraquer, el tram de la via Sant Ignasi comprès entre la plaça Sant Ignasi i les Piscines i la urbanització de la vorera oest del tram sud de la via Sant Ignasi (entre el carrer Sant Marc i la plaça Sant Ignasi), ha permès transformar una de les principals entrades de la ciutat, amb voreres amples i arbrades des del passeig del Riu fins a la carretera del Pont de Vilomara.

Per tal de visualitzar aquesta estrena, aquest divendres, diada de Sant Jordi, a la 6 de la tarda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, acompanyat per regidors i regidores de l'Ajuntament de Manresa, representants d'entitats, veïns i veïnes, faran una passejada per estrenar tot l'àmbit objecte de transformació.

La Via Sant Ignasi ha guanyat una vorera arbrada amb l'espècie Perera de Callery que té una amplada de 3,8 metres. També ha canviat substancialment la plaça del Remei, fins ara un aparcament mal endreçat, amb 2.500 m2 d'espai per a vianants i amb una combinació d'arbrat format per les espècies "Pomera japonesa" i "Auró vermell". Aquestes mateixes espècies també s'han plantat entre la calçada del carrer Bertrand i Serra i les edificacions existents.

Amb els treballs s'han renovat les xarxes de clavegueram, d'aigua potable, de telecomunicacions i de reg; s'ha creat una nova xarxa de semaforització i s'han renovat completament l'enllumenat. L'actuació s'han completat amb la instal·lació de mobiliari nou i la definició de les cruïlles entre la Via Sant Ignasi i el carrer Joan XXIII, mitjançant un rotonda que ha substituït la que es va construir provisionalment l'any 2017.

Pel que fa al finançament, el gruix més important de l'obra ha anat a càrrec de Criteria Caixa, ja que correspon a les càrregues urbanístiques del Pla especial Fàbrica Nova. L'entitat financera ha assumit el cost íntegre de la calçada i la vorera més propera a la nau de la fàbrica tant de la via Sant Ignasi com de l'avinguda Bertrand i Serra, i un 80% del cost de la plaça del Remei. L'aportació de Criteria Caixa és de 2.783.614,15 euros, un 83,6% del cost total.

Les obres complementàries (voreres de la banda dels habitatges i 20% de la plaça del Remei) han estat assumides a través de l'aportació municipal i de contribucions especials. Així doncs, l'Ajuntament de Manresa i els veïns han assumit, a parts iguals, un total de 545.701,86 euros, un 16,40% del cost total.



Obres realitzades en dues fases

La primera fase d'obres va arrencar el setembre de 2019 i va afectar la banda dels carrers situada a tocar la Fàbrica Nova, així com una part de la plaça del Remei. Els treballs no van afectar al trànsit però si als estacionaments. Per compensar aquesta pèrdua d'aparcament l'Ajuntament va habilitar un solar (entre la Fàbrica Nova i l'actual aparcament de la piscina) com a pàrquing dissuasiu provisional i gratuït, amb un total de 86 places.

La segona fase dels treballs, iniciada el juny de 2020, va afectar la banda oest (el costat dels habitatges) i la part que restava de la plaça del Remei. Aquesta fase ha tingut una durada de 9 mesos, amb afectacions de trànsit. Els treballs d'aquesta fase han inclòs la renovació de les xarxes de clavegueram i aigua potable, així com les previsions de xarxa de telefonia, electricitat i una nova xarxa de semaforització i renovació completa de l'enllumenat.

Aquest divendres ja s'obrirà al trànsit el tram del carrer Bisbe i Comas fins al carrer Bertrand i Serra, passant per la nova plaça del Remei. També s'està instal·lant la marquesina de la nova parada de bus de Via Sant Ignasi.



Antecedents

La Fàbrica Nova, el recinte industrial tèxtil més important de la ciutat, va tancar portes el 1989. El 1995 la Seguretat Social la va posar a subhasta per eixugar els deutes que tenia l'empresa, però no va ser fins el 1999 que el recinte fabril va ser adquirit per la constructora manresana Cots i Claret i la immobiliària Sacresa.

Entre el 2004 i el 2005 l'Ajuntament va aprovar el pla especial urbanístic i la propietat inicia els enderrocs de les naus, l'excavació per a la construcció d'un gran aparcament subterrani i es comença a aixecar l'estructura d'un dels edificis d'habitatges.

Després de mesos d'incertesa i d'unes obres que no avançaven, l'actuació va quedar definitivament aturada per la crisi econòmica. A més a més, la família Sanahuja, propietària de Sacresa, es ven les accions a Criteria Caixa, filial immobiliària de la Caixa, que des del 2008 n'és la propietària. També part dels terrenys propietat de Cots i Claret passen a mans del Banc Sabadell.

El 2015 l'Ajuntament pacta amb La Caixa la substitució de les càrregues urbanístiques derivades de la construcció d'un pavelló esportiu que havia d'aportar l'entitat bancària per una inversió de 2,7 milions d'euros per reurbanitzar els carrers de l'entorn.

Aquesta modificació va rebre el suport unànime de tots els grups municipals al Ple Municipal de l'abril de 2015. Aquests 2,7 milions han servit per urbanitzar la baixada dels Drets, el carrer Vidal i Barraquer, el tram de la Via Sant Ignasi que circumda el Museu Comarcal i l'ampliació de la plaça Sant Ignasi on hi havia l'antic edifici de la Sala Ciutat. Uns enderrocs que també formaven part del conveni.