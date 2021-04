El Palau Firal obre tres dies per poder posar 1.410 vacunes

Preparatius per poder dur a terme la vacunació al Palau Firal de Manresa

Preparatius per poder dur a terme la vacunació al Palau Firal de Manresa arxiu/mireia arso

El Palau Firal de Manresa es tornarà a convertir en un centre de vacunació contra la covid avui dijous, demà divendres i dilluns. És previst subministrar 1.410 dosis d'AstraZeneca a la població d´entre 66 i 69 anys que hagi fet reserva. El sistema en línia per sol·licitar la vacuna a Manresa es va obrir ahir, i en poques hores va quedar ple per avui dijous. El mateix va passar a Berga, on és previst que dilluns s'injectin 300 dosis del mateix vaccí.

A la regió sanitària de la Catalunya central han arribat 3.640 dosis d'AstraZeneca. Ahir es van començar a administrar a l'Escorxador d'Igualada - un total de 780 dosis-, on en 18 hores es va omplir, i al recinte El Sucre de Vic - amb 1.150- on ahir encara quedaven espais buits però que s'anaven omplint sense problemes.

A Manresa el Palau Firal obrirà avui de les 12 del migdia a les 3 de la tarda. La previsió és administrar 300 dosis. Demà divendres, a les mateixes hores, se n'injectaran 300 més, i dilluns, de les 9 del matí a les 3 de la tarda, és previst que es reparteixin 810 dosis.

A Berga la vacunació es durà a terme dilluns a l'Hotel d'Entitats de les 9 del matí a les 2 del migdia. Hi haurà 300 dosis disponibles. Com el cas d'avui a Manresa, ja és ple.

Segons Salut, la distribució del fàrmac, en aquest cas l'AstraZeneca, entre totes les comarques que formen part de la regió sanitària de la Catalunya central es fa de forma equitativa atenent a la població i amb la voluntat que la campanya de vacunació avançi d'una forma igualment equitativa. La regió sanitària de les comarques centrals inclou el Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona.

La campanya de vacunació al Palau Firal no es porta a terme de forma continuada perquè es realitza a mesura que es van rebent les vacunes. L'últim cop que es va subministrar el vaccí va ser el dijous i divendres de la setmana passada. Entre Manresa i Berga es van administrar 2.500 dosis.

Mentrestant continua la campanya amb la vacuna Pfizer. En aquest cas a través de les Àrees de Salut Bàsiques, que és qui cita a la població. La setmana passada es va començar a vacunar gent de 79 anys i d'aquí s'anirà avall. A Catalunya un 20, 4 % de la població ha rebut una dosi, i un 6,5 % les dues.