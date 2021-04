El pla preveu una inversió global de 6.345 milions d'euros aquesta dècada

Actualment, la xarxa de Rodalies de Catalunya compta amb 1.119 quilòmetres, tots ells electrificats, i 200 estacions i més de la meitat compta amb via doble. A més, en alguns trams les vies tenen més de 40 anys d'antiguitat, com les que uneixen Barcelona amb Vic, Manresa i Reus, i amb tens amb una antiguitat superior als 25 anys (la mitjana del parc és de 20,2 anys).

El Pla de Rodalies que va presentar el ministeri per a la propera dècada preveu una inversió de 6.345,92 milions d'euros amb actuacions de millora a les estacions, que seran 100% accessibles; la compra de nous trens, la construcció de deu noves estacions, la instal·lació de 120 quilòmetres amb noves vies i la implantació del sistema ERTMS a la xarxa de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'objectiu és augmentar el 58% l'oferta i que la demanda creixi el 50%, una fita a la qual s'esperava arribar al 2028 però que s'ha endarrerit dos anys per la pandèmia.

Per això, s'ha previst la renovació de 56 unitats tant de Rodalies com Mitja Distància i la compra de 45 més, de les quals destinades a la doble composició de l'R1, R2 i R4 -38 en total i acompanyat d'un increment de les freqüències- i la incorporació de dues unitats a les Rodalies de Lleida, una per al perllongament a la UAB, una a l'R3 i tres per reforçar els regionals cap a Tarragona. En total, seran 101 noves unitats en un parc format actualment per més de 270 trens.

Pel que fa el programa d'actuacions més immediates (4.622 MEUR fins al 2025) i a mitjà termini (1.164 MEUR), n'hi ha que ja s'estan executant, com el 4+4 de l'Estació de Sants, o en execució, com la construcció del ramal que ha de portar el tren a la T1 o el desdoblament entre Parets i La Garriga. D'altres que estan planificades són la remodelació de l'estació de Montcada Bifurcació i Castelldefels, la sectorització de les andanes i reforma a l'estació de Plaça Catalunya, entre d'altres; mentre entre les previstes consten d'un nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del Vallès, la planificació per a la quadruplicació del tram Castelldefels-El Prat, una tercera via entre Montcada i Mollet Sant Fost.

Després de la presentació del pla, però, el conseller de Territori, Damià Calvet, va posar de manifst que la Generalitat es mira el pla amb «cert escepticisme» i es va qüestinar si aquest serà el que es complirà ja que no és el primer que es fa ni es presenta. Cal recorda que el 2009 se'n va presentar un amb inversions fins al 2015, la major part de les quals encara ara estan per fer, i moltes són ara al nou.