La revista Newsweek inclou l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa entre els cent millors d'Espanya

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha estat inclòs en la llista dels cent millors hospitals d'Espanya, segons un rànquing elaborat per la prestigiosa revista Newsweek en col·laboració amb Statista.

El centre ha estat reconegut en la 73a posició en un cens de 700 hospitals d'arreu de l'Estat. La bona valoració arriba després de més d'un any en què els professionals de la Fundació Althaia han hagut de fer un esforç sense precedents per atendre a tots els seus pacients, compaginant l'atenció habitual amb tota l'activitat que ha generat la pandèmia de la covid-19, que ha tingut una alta incidència a les comarques de referència de l'hospital manresà.

La revista nord-americana reconeix anualment els millors centres sanitaris de 25 països diferents, entre ells Espanya. La publicació ha elaborat aquest rànquing a partir de les enquestes a professionals del sector, dels resultats dels indicadors de satisfacció dels pacients i de l'anàlisi dels principals indicadors de resultats en diferents processos d'atenció sanitària que es realitzen als hospitals.

Newsweek ha situat l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en la 73a posició dels millors hospitals d'Espanya, en un rànquing que lidera l'Hospital Clínic de Barcelona. En l'àmbit de Catalunya, els centres que tenen una major valoració són alguns dels grans hospitals de Barcelona, hospitals de més complexitat, com l'Hospital Clínic, l'Hospital Vall d'Hebron, i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa està situat a la 15a posició del rànquing dels hospitals catalans, en una llista que inclou també els centres d'àmbit privat.

Si ens fixem només en hospitals mitjans o grans que ofereixen atenció sanitària pública, apareixen en el rànquing, després dels tres centres mencionats anteriorment, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Germans Tries i Pujol, l'Hospital del Mar i l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Dins de la categoria d'hospitals de referència, el centre manresà ha estat reconegut com el segon hospital de la sanitat pública catalana més ben valorat, just per darrere de l'Hospital del Mar.

Excel·lència hospitalària

Aquest reconeixement arriba després que a finals d'any la Fundació Althaia fos guardonada en la segona edició dels Premis BSH - Best Spanish Hospitals Awards®, que reconeixen l'excel·lència hospitalària a través de més de 250 indicadors d'eficiència, adequació i qualitat assistencial.

En concret, la institució va rebre la distinció de millor hospital espanyol de referència en la categoria anomenada 'Categories diagnòstiques de la dona'. Els factors que més van influir a l'hora de premiar Althaia van ser els bons resultats en la cirurgia sense ingrés, en baixes taxes de complicacions intrahospitalàries, reingressos urgents, mortalitat, o l'estada mitjana, en bons resultats en els indicadors de qualitat d'atenció als parts, neoplàsies de mama i úter i altra patologia genital femenina.

L'aposta d'Althaia per la qualitat també va quedar recentment palesa amb l'assoliment del reconeixement del segell EFQM 400+, una distinció internacional que posa en valor la qualitat dels serveis que ofereix la institució i la feina ben feta dels seus professionals.

El segell EFQM és un reconeixement que concedeix el Club Excel·lència en Gestió com a representant oficial a l'Estat espanyol de la Fundació Europea per la Gestió de Qualitat (EFQM). A Catalunya només una quinzena d'organitzacions tenen aquest reconeixement, de les quals 7 són de l'àmbit sanitari.