El tanatori Fontanova ultima les reformes per modernitzar l'espai

El tanatori de Manresa gestionat per Àltima-Fontanova es troba en la fase final de les obres que permetran millorar les instal·lacions amb sales més espaioses i accessibles per als usuaris. Les reformes que van començar el mes de març del 2020 han transformat completament l'espai amb cinc sales de vetlla més àmplies, un vestíbul renovat amb accés directe a l'oratori Montserrat o una zona de cafeteria amb una terrassa exterior. El centre funerari preveu acabar la reforma integral d'aquí a pocs mesos, quan acabin els treballs a les dues sales de vetlla de la sala principal que queden per adequar.

L'última reforma al tanatori situat al carrer del Bruc es va dur a terme l'any 2014 i es va centrar en la construcció d'una nova sala de tanatopràxia. Uns anys abans, el 2008, el centre va habilitar un pàrquing al número 11 del carrer del Bruc. Aquesta vegada s'han invertit més d'1 milió d'euros per canviar la imatge d'un tanatori que ja suma més de vint anys d'activitat. «Aquesta reforma ens permet millorar encara més la qualitat del servei que prestem a la ciutadania i adaptar-nos a les seves necessitats, en uns moments especialment delicats, degut a la pandèmia», remarca el gerent del tanatori Àltima-Fontanova, Jaume Fontanet.

La superfície d'actuació és de 1.400 metres quadrats, relatius a l'espai del tanatori i de l'aparcament. Respecte a les estances interiors, s'ha passat de set sales de vetlla a cinc sales més àmplies i renovades, amb bany privat i guarda-robes a cadascuna d'elles. També s'ha habilitat una nova sala d'estar amb sortida a una terrassa exterior, s'ha reformat el vestíbul, des d'on ara es pot accedir a l'oratori Montserrat i s'han adequat les oficines d'atenció als usuaris. Pel que fa a l'estacionament, s'ha creat un nou aparcament al número 15 del carrer del Bruc, que ha permès augmentar les places. Si l'anterior pàrquing comptava amb una vintena de places, el nou emplaçament en té trenta-vuit.

«La sèrie d'actuacions responen a diverses necessitats dels usuaris que, des de fa anys, havíem detectat», afirma el gerent. D'una banda destaca que «l'increment de places permet que els familiars i amics no hagin d'estar fent tombs amb el cotxe». D'altra banda, també indica que «l'accés directe a l'oratori Montserrat proporciona més intimitat a les famílies, ja que així eviten haver de passar pel carrer». També afegeix que, a l'hora de fer les obres per transformar el tanatori, s'han tingut en compte solucions de proximitat a nivell de fabricació i d'alta eficiència energètica, amb un sistema de climatització amb recuperació de calor, aprofitament de la llum natural o il·luminació de baix consum de tipus led amb temporització d'ús a totes les estances.

L'impacte de la covid

Les obres de millora han coincidit amb els efectes de la pandèmia que van colpejar amb força al centre funerari. «Els primers mesos van ser molt durs. El nombre de difunts es va multiplicar per tres o per quatre. No disposàvem de suficients equips ni tampoc de caixes... Era una situació desesperant. A hores d'ara, estem més preparats i el volum de difunts no és equiparable al d'aquells moments», destaca Fontanet. Actualment, l'aforament a les cerimònies de l'oratori Montserrat està limitat al 30% i a les sales de vetlla només hi poden romandre sis persones, però existeix la possibilitat de rotació.

«Les dinàmiques han canviat molt d'ençà que va començar la pandèmia. Si abans solíem fer dos-cents recordatoris per difunt, ara fer-ne quaranta ja és molt», ressalta Fontanet. El gerent constata que la crisi sanitària ha accelerat un procés que ja venia de lluny. «Les famílies ja no passen tant temps vetllant el difunt i la pandèmia ha provocat que encara passin menys hores al tanatori».