Graduació de la promoció 2020 de la UPC Manresa en un format adaptat

Com ja és tradició, la periodista, geògrafa i meteoròloga manresana Miriam Santamaria, ha presentat l'acte de graduació de l'estudiantat de la UPC Manresa titulat el curs 2019-2020, que ha comptat amb la participació de Marc Aloy, alcalde de Manresa; Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya· BarcelonaTech (UPC); Pere Palà, director de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i Laia Llenas, qui ha exercit de padrina de la promoció.

Aquesta edició, degut a les limitacions per reunir-se, no s'ha pogut fer en el format habitual, acompanyats de les famílies dels graduats i graduades i dels representants del teixit industrial i institucional de la Catalunya Central, sinó en un format més petit, a la Sala d'Actes de la UPC Manresa. Tot i així, se'n ha conservat l'essència i s'ha fet un acte lluït on els titulats i titulades han sigut els protagonistes de la vetllada.

D'altra banda, les persones convidades han seguit la cerimònia en directe pel canal de la UPC Manresa a YouTube, on està disponible la filmació completa de l'acte i que de moment compta amb més de 400 visualitzacions.

Els responsables institucionals presents en l'acte s'han adreçat als graduats i graduades i a les seves famílies i els han transmès consells per la carrera professional així com el sentiment d'orgull de ser enginyeres i enginyers. També han tingut paraules envers la importància que tenen la ciència i la tecnologia per fer avançar la societat i per resoldre els reptes als que ens encarem cada dia, posant com a clar exemple el que estan aportant actualment en la gestió de la pandèmia.

En aquest sentit, Marc Aloy, ha dit que "és un actiu molt rellevant disposar d'aquesta universitat pública a la ciutat, especialment en un moment com l'actual, amb múltiples transformacions en tots els camps. Aquesta ciutat i aquesta comarca necessiten professionals punters en aquestes àrees per tirar endavant projectes interessants pel conjunt del territori, per afrontar els reptes que tenim sobre la taula".

Per part seva, Pere Palà, ha felicitat i encoratjat als graduats i graduades i a les seves famílies, i ha tingut paraules de record a Rosa Argelaguet, directora de EPSEM que va morir el 30 de gener del 2020. Un any sobre el qual Pere Palà ha fet referència explícita tant per recordar com hauria estat l'acte de graduació com per subratllar les lliçons apreses. "No m'equivoco en afirmar que una de les lliçons que hem aprés durant aquesta pandèmia és que quan tot sembla trontollar, els fonaments de la ciència i la tecnologia són forts i resistents i ens ajuden a fer front a l'adversitat i a sortir-ne", va dir.

La última intervenció, abans de cedir el protagonisme als estudiants, ha estat la de Laia Llenas Argelaguet, que ha exercit de padrina de la promoció 2020.

Nascuda a Sallent l'any 1984, és enginyera química i doctora en enginyeria de processos químics per la UPC. Va començar la seva carrera investigadora l'any 2007 al Centre Tecnològic de Manresa, on va estar-hi més de set anys. Al febrer de 2015 va continuar la seva carrera professional al Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i, actualment, és la sotsdirectora d'aquest centre.

Laia Llenas, filla de Rosa Argelaguet, ha recordat la seva mare i ha explicat com els seus consells la van fer triar estudiar una enginyeria. 19 anys després d'aquesta decisió i d'haver conegut i treballat amb molta gent diferent, Laia Llenas ha manifestat que comparteix la visió que tenia la seva mare i ha explicat que, per la seva experiència, "estudiar una enginyeria t'ofereix unes capacitats molt variades i una manera de treballar i veure les coses que fan que un enginyer pugui donar resposta a circumstàncies molt diverses. Per tant", ha dit adreçant-se ja directament als titulats i titulades, "si lluiteu i us ho proposeu, podreu arribar tan lluny com vulgueu".

En el decurs de l'acte s'han lliurat els premis als millors treballs de fi de grau i màster i els millors expedients acadèmics. Uns guardons atorgats gràcies a la col·laboració diverses empreses i institucions, com són Airtificial, Maxion Wheels, Miwon Spain, Iskra, Reverté, la Caixa d'Enginyers, l'Associació TIC Bages, el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) i el Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears.

Albert Marquillas, graduat en Enginyeria de Sistemes TIC, ha estat premiat amb el millor expedient de la promoció i, per aquest motiu, ha pronunciat el seu discurs, en què ha recordat els moments viscuts i ha tingut paraules d'agraïment al personal de l'escola.

La cloenda de l'acte ha anat a càrrec de Francesc Torres, rector de la UPC, qui ha felicitat els titulats i les titulades i els ha animat a empoderar-se i a sortir a demostrar tot el que valen amb aquestes paraules "teniu les eines per construir el vostre futur en una de les branques de coneixement més apassionants, que té més futur, que no és més que l'enginyeria, la que ha de reconstruir el futur de la societat [...] fer del món un món millor on viure". Com a paraules de comiat, els ha dit que "aquesta serà sempre la vostra casa, la UPC".

L'acte ha finalitzat amb una menció especial a les associacions d'estudiants que participaven habitualment a l'acte de graduació i, com és tradició, amb el cant de l'himne universitari Gaudeamus Igitur, expressió llatina que vol dir 'Alegrem-nos, doncs'.